El CVC, favorable al fet que el Convent de Santa Lucía d'Elx siga declarat com Bé d'Interés Cultural

20M EP

NOTICIA

El ple del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprovat per unanimitat l'informe 'Sobre el nivell de protecció patrimonial del Convent de Santa Lucia d'Elx per a la seua declaració com Bé d'Interés Cultural (BIC)' que argumenta la concessió de la màxima protecció patrimonial per a aquest conjunt monumental.