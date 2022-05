Tres días de teletrabajo, autobús de ruta y menos ascensores y aire acondicionado: plan de ahorro de energía en las oficinas públicas

El Gobierno ultima un Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética en la Administración General del Estado con acciones que buscan reducir en el corto plazo el consumo de energía en sus dependencias. Entre ellas, y de acuerdo a un borrador, algunos funcionarios podrán teletrabajar tres de las cinco jornadas semanales, se fijarán límites a la temperatura máxima a la que podrá ponerse la calefacción y mínima del aire acondicionado, se limitará la iluminación y demás gasto eléctrico o se hará un control exhaustivo sobre el consumo de material de trabajo. Para llegar hasta las oficinas, se fomentarán las rutas de transporte colectivo para quienes tengan mal acceso en transporte público y la bicicleta en lugar del coche.

Estas medidas figuran en uno de los últimos borradores del plan con el que el Gobierno busca un ahorro inmediato en el consumo de energía que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció hace un par de semanas. En principio, el plan iba a haberse aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada pero no fue así y, en su lugar, podría ver la luz este martes.

Son acciones similares a las que hace semanas propuso la Agencia Internacional de la Energía y que en un primer momento se aplicarán solo a las oficinas públicas y funcionarios de la Administración General del Estado, es decir, dependiente del Gobierno central. No obstante, tanto Ejecutivo como sindicatos esperan que termine extendiéndose a las administraciones autonómicas y locales, así como al sector privado. Además, Ribera apuntó que junto a estas medidas de obligado cumplimiento, el Gobierno hará recomendaciones a todos los ciudadanos entre las que también podría incluirse una rebaja de la velocidad de circulación.

Teletrabajo

De acuerdo al plan que han negociado los sindicatos con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Gobierno permitirá que los funcionarios teletrabajen tres días a la semana, con dos días de presencialidad obligatoria y una jornada presencial que no podrá ser menor al 40%. En uno de los documentos de trabajo figuraba también la opción de que sean dos días de teletrabajo y tres presenciales. En todo caso, fuentes sindicales recuerdan que está pendiente negociar con el Gobierno un decreto general sobre teletrabajo en la Administración Pública, que está previsto para diciembre. Lo que disponga el plan de ahorro energético será una guía pero también una transición hasta que se apruebe la norma.

Según figura en un borrador de este mes de mayo, no será para todos los funcionarios porque solo podrán teletrabajar aquellos cuyas tareas pueda hacerse de forma no presencial y siempre que exista "comunicación permanente" durante la jornada laboral y una vez que cada caso haya sido autorizado por el ministerio correspondiente, previa solicitud. Quedarán excluidos de la posibilidad de teletrabajar los funcionarios que tengan que trabajar en persona o cuya tarea "exija una supervisión directa". En general, este teletrabajo por motivos de ahorro energético quedará supeditado a que se pueda garantizar la atención directa y presencial al público.

La razón para autorizar el teletrabajo es promover el ahorro en los propios centros de trabajo y en los desplazamientos hacia ellos de los trabajadores, dos aspectos para los que el plan contempla otras medias específicas.

En cuanto a los trayectos, el Gobierno pedirá a los funcionarios que utilicen el transporte público y promoverá que los centros de trabajo tengan rutas de transporte colectivo para los casos en los que el acceso en transporte público sea difícil. Además, para promocionar que sus trabajadores cambien el coche por la bicicleta, todos los centros de trabajo con aparcamiento deberán disponer de una zona para estacionarlas.

Una vez en el centro de trabajo, el Gobierno prevé que los servicios que prestan los funcionarios en jornada de tarde se concentren en tres días, siempre que no afecten a la atención al ciudadano, y se estudiará agrupar al personal de un mismo departamento en una misma sede. La "racionalización" de uso de la luz, los ordenadores o los ascensores también será clave en el plan de ahorro que prevé aprobar el Gobierno este martes.

Aire acondicionado a 27º

También de la calefacción y el aire acondicionado, con límites a los valores máximos y mínimos de temperatura en cada caso. En uno de los borradores que se han trabajado figuraba una calefacción a 19 grados como máximo y un aire acondicionado que no podría bajar de los 27, aunque fuentes conocedoras de la preparación del plan apuntan que esto podría variar, habida cuenta, además, de que los sindicatos habían pedido al Ministerio que estos valores no sean iguales en todos los territorios, porque, por ejemplo, no es igual el verano Sevilla que en Asturias.

Ruta, ascensores y luces

Además, en lugar de aire acondicionado se potenciará el llamado "free-cooling" -el uso del aire exterior cuando este es más frío para enfriar el aire interior- y la ventilación natural en lugar del aire acondicionado.

El encendido y apagado de las luces, de los aparatos electrónicos, de la ventilación y la climatización es otro de los aspectos que se "ajustarán" para ahorrar energía. El plan no establece unos horarios fijos, pero sí unos ajustes "por zonas" dentro de las propias oficinas en las que las luces, los ordenadores o los aires acondicionados para el encendido y apagado, que deberá garantizarse durante la noche, los fines de semana y los festivos.

Por otra parte, el funcionamiento de los ascensores se limitará en función de la ocupación de cada edificio, así como los horarios de limpieza.

En general, el Gobierno acometerá una revisión generalizada de la potencia de luz contratada en sus edificios y limitará el uso de luces exteriores de los mismos. Según un borrador, las acciones para reducir la intensidad lumínica y el ajuste del encendido y apagado afectará también a "infraestructuras y carreteras, incluyendo túneles", así como al "alumbrado festivo y navideño", si el plan se prorroga más allá de septiembre, la fecha de vigencia prevista en un principio. En este caso, las luces instaladas en edificios de la Administración General del Estado se apagarán a la una de la madrugada, excepto en festivos y vísperas de festivos.

El plan que tiene aprobar el Gobierno este martes contempla también un "despliegue masivo" de instalaciones de autoconsumo con la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios públicos. Para ello, se habrá un inventario de las superficies disponibles en cada edificio de la Administración y, según un borrador, se procederá a la contratación rápida de los primeros 50 megavatios ya en 2022.