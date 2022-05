AMP.- Un home mor en l'incendi d'un habitatge Alzira

El Consorci ha rebut a les 7.53 hores l'avís per a desplaçar-se al lloc del sinistre, ja que s'alertava que eixia fum de la casa. Fins a allí s'han mobilitzat dotacions de bombers d'Alzira, sergent del mateix parc i cap de sector.

A l'arribada, els bombers han accedit a l'interior on han trobat a una persona que no els responia. Els efectius han traslladat el cos fora i han iniciat les maniobres de RCP fins que han arribat els mitjans sanitaris que s'han fet càrrec de la víctima. No obstant açò, l'equip mèdic del SAMU només ha pogut confirmar la mort de l'home.

Paral·lelament, els bombers han extingit el foc, que no tenia massa envergadura. La Policia Judicial s'ha fet càrrec del servici.