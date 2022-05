Cuando te miren como a Rosa de España, preocúpate. Has entrado en el espacio de la impunidad tonta. Cuando te miren como a Rosa de España estarás haciendo algo útil para un grupo importante de personas. Encontrarán justificación para todo lo que hagas, podrás decir simplezas que serán muy celebradas y tendrás un hueco en todas las cenas y una invitación para todas las fiestas.

Cuando te miren como a Rosa de España, habrás tocado una fibra. La emoción mueve más voluntades que la razón. Tendrás un mérito, una historia, un motivo para el agradecimiento, un hueco en los corazones y una foto en las revistas. Serás parte del decorado cuando te miren como a Rosa de España. Serás tapete, televisión, gotelé, pergo, escai, terrazo y pérgola. Serás hogar. Serás historia. Serás país.

Cuando te miren como a Rosa de España, ten en cuenta que todo cambia, que el juguete roto es interesante, mórbido y atractivo para los buitres. Ten cuidado. Eres argumento. Eres útil porque tu sola figura cuenta una historia, ahorra mucho tiempo en pensar. Eres rentable, eres estribillo. Explicas las cosas con tu presencia, con tu imagen.

"Serás argumento, serás causa, pero para otros. Harán de ti pantalla, cortina de humo, distracción y saco de boxeo".

Vendrán malos momentos, no lo olvides. Tendrás que prepararte. El tiempo pasa para todos por igual. Habrá grupos de personas que comenzarán a mirarte distinto. Será la envidia, será la justicia, será el azar, la mala suerte, será el signo de los tiempos o será que, quizá, te equivocaste y mereces lo que ocurre.

Cuando ya no te miren como a Rosa de España, querrán hablar de tus defectos, escribirán artículos sobre tu dieta, sobre tus miserias, tus resentimientos y sobre aquellas cosas que podrían haber ido mejor y no salieron adelante. Refugiate en los que te quieren. Sé consciente de que un trabajo, un acierto, un buen momento en la vida no justifican el amor de tu familia ni la cercanía incondicional de tus amigos.

Cuando ya no te miren como a Rosa de España, en el fondo, será lo mismo que antes, pero en negativo. Serás argumento, serás causa, pero para otros. Harán de ti pantalla, cortina de humo, distracción y saco de boxeo. Algo de culpa tienes y lo sabes. Me he equivocado. No volverá a suceder. No disimules. Sé valiente y mira a la vida a la cara. Quítate el ropaje de la fama, el lastre de ser quien eres y acércate a los tuyos, mírate en su espejo y comprueba qué impresión te llevas de ti mismo. Solo eso es importante porque ellos no te miran como se mira a Rosa de España.