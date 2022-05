Isa Pantoja y María del Monte se reencuentran, entre lágrimas, en el 'Deluxe'

Telecinco emitió este sábado 21 de mayo una nueva entrega del Deluxe. Esta vivió un momento histórico: el reencuentro entre Isa Pantoja y María del Monte, que fue como una madre para ella durante su infancia. Ambas habían manifestado en varias ocasiones su interés por recuperar la relación, aunque es algo que había quedado en papel mojado.

Antes de que se diera el encuentro, Isa Pantoja se emocionó al recordar algunos de los mejores momentos que recordaba junto a la artista, como ver la misma película de animación varias veces seguidas, El Rey León, una afición muy común en los niños.

Sin embargo, en la actualidad son "como dos desconocidas" pese a la conexión entre ellas, algo que lamentó la benjamina de la familia Pantoja. Por su parte, María del Monte, en su tono críptico habitual, comentó que el día que se separó de Isa Pantoja fue "un día más", pero que, los que lo sucedieron, "no tanto".

Momentazo televisivo del año. El reencuentro de Isa P con su otra madre, María del Monte. Llevaban 10 años sin verse. #SabadoDeluxe #Isaqueenpic.twitter.com/cCDbLwtbhn — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) May 21, 2022

La versión de Pantoja fue otra: "Un día, mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía"

En cuanto se vieron, ambas se fundieron en un emotivo abrazo e Isa Pantoja no pudo evitar romper a llorar. Por su parte, la cantante, al ver que Isa no podía hablar por la emoción, le dijo que se limitarían a mirarse e, instantes después, le comunicó que prefería que hablasen en privado.

"Sabes como yo soy, y aquí no. Hemos hablado varias veces. Sabes lo importante que eres para mí, este no es el sitio, no es el lugar", aseveró.

"Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, nos vemos, pero no aquí", añadió María del Monte, poco antes de que Isa Pantoja se despidiera, pues había acudido al plató parac comentar Supervivientes como defensora de Anabel Pantoja.

El plató se sumó a la emoción con aplausos, mientras que colaboradores como María Patiño y Lydia Lozano llegaron a las lágrimas al presenciar el momento. "Nosotras hemos vivido la relación que había entre ellas, cómo María quería a esa niña y es muy triste todo lo que ha pasado y no se puede contar", comentaron.