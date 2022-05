A raíz de unas declaraciones de Kiko Rivera malmetiendo contra Carmina Ordóñez, Fran Rivera ha trazado ya la línea definitiva con su hermano. "A raíz de las declaraciones de mi hermano Kiko, quiero zanjar este tema, que me genera muchas cosas malas que no quiero en mi vida. Tengo mucha pena y rencor".

Charo Vega, que fuera amiga tanto de Isabel Pantoja como de Carmina Ordóñez, y que recientemente ha participado en Supervivientes, ha querido pronunciarse sobre este enfrentamiento entre hermanos. "Estoy de acuerdo con Fran Rivera", ha dicho Charo, contundente.

"Estoy cogiendo un poco de coraje al 'tema Isabel'. Pero estoy como él. Hay veces que ya no te apetece hablar de esta familia. Me da mucha pena lo que dijo Kiko Rivera. Pero que no se nos olvide que los tres hijos de Paquirri los he criado yo", ha opinado.

"A mí no me gusta ya hablar de Isabel. Puedo estar harta de ese comportamiento que tiene... Pero tiene razón Francisco. Le han quitado lo único que le quedaba de su padre", ha explicado Charo, posicionándose al lado de Fran.

"Yo vi el cuarto donde tenía todo lo de Paquirri, y no era nada del otro mundo. Me enseñó ese cuarto con toda la naturalidad del mundo, y solo había seis trajes", ha comentado en referencia al cuarto de la discordia, donde la tonadillera escondía todos los recuerdos de Paquirri.

"Isabel Pantoja no creía que Carmina Ordóñez se hubiera casado con Paquirri siendo virgen. '¿Tú crees?', me preguntaba. Pero quiero dejar claro que yo era amiga de Paquirri, mucho antes que de Isabel. Y ella, cuando me hablaba de Carmen, no era sincera conmigo", ha zanjado.