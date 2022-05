El corte a Tamara Falcó tras elogiar al régimen de Catar en 'El Hormiguero'

La llegada del rey emérito a España desde Abu Dabi y el recibimiento del emir de Catar por parte del Gobierno y la Casa Real fueron dos de los asuntos abordados el pasado jueves en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, donde cada semana participan Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. Respecto al régimen catarí, la mayoría de los tertulianos coincidieron al condenar que no se respeten los derechos humanos, pero fueron las afirmaciones de la hija de Isabel Preysler las que provocaron una reacción por parte de sus compañeros.

"Tenía una cosa que decir", interrumpió Falcó al presentador, Pablo Motos, antes de que este cambiase de asunto. "Dentro de todos los países del islam, Catar es el primero que, al mismo tiempo que a los hombres, dejó votar a las mujeres. Ellas tienen cargos políticos, están en todo tipo de instituciones, el 43% de las mujeres trabaja...", ha comenzado a explicar.

En su opinión, "lo de los derechos humanos no se puede consentir, pero dentro de lo que cabe...", ha expresado Tamara Falcó. "Además, he de decir que hay muchos filipinos trabajando allí", ha querido puntualizar.

La marquesa de Griñón no ha podido terminar su alocución al ser interrumpida por su compañera, la periodista Cristina Pardo. "¿Pero te parece mucho que un 43% de las mujeres trabaje, si el dato es así, que yo no lo sé?", le ha preguntado.

Sin opción a réplica por parte de Falcó, Juan del Val ha entrado en el debate para responder: "No lo sabemos porque no hay periodistas. Pueden votar en unas elecciones donde no hay partidos políticos", ha matizado.

El marido de Nuria Roca no se ha quedado ahí y ha profundizado más en el asunto: "Y claro, lo de la mujer, dependiendo... La mujer, sin el consentimiento del marido, no puede hacer absolutamente nada. No es algo frívolo, me parece que es algo tremendo, y todos los informes de Amnistía Internacional y demás hablan de que Catar no respeta los derechos humanos, esto es así. Esto no es una cosa que podamos discutir", ha dicho Del Val con contundencia, dando el debate por zanjado.