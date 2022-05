Nacho Palau, muy contundente al hablar de sus hijos: "Soy mucho más madre que Miguel Bosé"

El lado más personal de Nacho Palau ha salido a la luz en Supervivientes. Apenas se sabía nada de la forma de ser del escultor hasta que saltó del helicóptero para iniciar su aventura en Honduras. Y, entre todo aquello que el público ha podido conocer de él, destaca un nombre: Miguel Bosé.

El superviviente le confesó a sus compañeros que tiene el sentimiento de 'madre' mucho más desarrollado que su exmarido, al que, asegura, no le guarda rencor.

El artista contó que él experimenta el sufrimiento de los niños como les pasa a algunas madres: de una manera muy cercana, con mucha sensibilidad e intuición.

"Sabes qué le pasa a tus hijos. Las madres saben un montón y tragan carros y carrera, las madres son las fuertes de la pareja (...) Soy mucho más madre que Miguel", opinó.

Para el valenciano, sus hijos son un pilar fundamental en su vida. "Cuando falta poco para que lleguen ya me empiezo a poner nervioso", contaba recientemente en el reality.

"Ellos saben que no tengo dinero y me preguntan que por qué no le pido a papá Miguel", lamentaba, ya que hace meses la expareja acordó una serie de encuentros anuales con sus hijos, pues Bosé vive en México.