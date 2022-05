El PSOE justifica el retard en la reforma del finançament: "Allò urgent" són les conseqüències de la guerra

En roda de premsa en la seu del PSPV, partit que governa en la Generalitat amb Compromís i UP i que porta anys advocant per eixa reforma, Sicília ha reconegut que és necessari canviar el finançament perquè el sistema actual porta "deu anys caducat" i hi ha "moltes comunitats" autònomes que ho demanen.

Així, després d'assegurar que és una exigència "lògica", ha remarcat que cal ser "conscients de la realitat" i que el Govern porta destinant fons addicionals a les autonomies des de l'inici de la pandèmia, "un exercici de solidaritat, responsabilitat i serietat". També ha recordat que "el PP no va abordar" aquesta reforma quan estava en la Moncloa.

"No tenim cap problema a abordar-ho, però el PP té molt a dir", ha asseverat, tant en el Congrés com per part dels seus governs autonòmics, i ha advertit que "certament, pareix que no està en l'ànim" de fer-ho.

Per contra, el portaveu ha garantit que "no càpia dubte" que el seu partit sap que és necessari un sistema de finançament "més just i capaç de reconéixer la singularitat" de cada territori.

CONVENÇUTS D'ABOLIR LA PROSTITUCIÓ

Preguntat per si és més difícil reformar el finançament o abolir la prostitució, ha confiat que seran capaces d'aconseguir "les dos coses", ja que ha defès que el PSOE està convençut amb l'abolició com demostra la proposició de llei que van registrar aquest dijous.

Felipe Sicília ha recordat que l'abolició de la prostitució va ser un compromís de Pedro Sánchez en un congrés del partit que es va celebrar a València: "Un país digne i decent no pot permetre que hi haja dones explotades".