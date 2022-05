Amañando votos y resucitando muertos

Casi una semana después sigo de resaca eurovisiva: El éxito de Chanel traspasa fronteras y va mucho más allá del chanelazo en el Benidorm Fest. Ya es una estrella internacional y eso que nos han robado la segunda posición. ¡Qué vergüencita lo de los votos amañados de seis países en Eurovisión! Se han repartido votos entre ellos perjudicándonos enormemente. Cada vez me cuesta más defender eso de que Eurovisión no es política…

Volviendo a Chanel, ¿quién podría intentar repetir su hazaña el próximo año? Entre mis candidatos está una que ya quiso representar a nuestro país en el festival. Tiene sello "de pata negra" y aunque coreográficamente comenzó bailando "como los gorilas" con los años ha madurado muy bien. Melody, esa ya no tan pequeña Lola Flores de nueva generación, está de vuelta en la música y me enfada una barbaridad lo que ha hecho.

Como si ella no tuviese éxitos suficientes o compositores que trabajasen para devolverla a las pistas de baile, ha decidido resucitar de entre los muertos un éxito de los años 2000. Sobe Son fue el temazo con el que la también resucitada formación 'Miami Sound Machine' llegó a España para conquistar los veranos ‘Made in Vale Music’. Ahora, 20 años después, Melody rescata este guilty pleasure musical para presentárnoslo como su nueva canción, pero sin aportar una nada demasiado diferencial a la producción del tema. ¿Funcionará? Sí, pero me temo que solo para poner al público en pie en los Orgullos LGTBIQ+.

¿Con qué versión me quedo yo ahora? Me pasa lo mismo con el I Will Always Love You, ¿Elijo la de Dolly Parton o la de Whitney Houston? Con It’s Raining Men lo tengo más claro… lo siento por The Weather Girls, pero Geri Halliwell es mucho. ¿Se nos agotan las ideas? ¿No podemos estrujarnos más el coco? Repite conmigo: «Sí se puede»