'Espejo público' compara 'SloMo' con una canción serbia de 2017: "Tiene un parecido importante"

Desde que el SloMo de Chanel Terrero fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión, han sido muchas las personas que se han mostrado en contra de que esta canción fuera la escogida para viajar a Turín.

Sin embargo, ahora que la canción se ha posicionado en el podio del festival, muchos han abierto los ojos ante la profesionalidad de la representante. Tanto es así que, incluso, Rigoberta Bandini, quien también compitió en el Benidorm Fest para que su Ay mamá fuese a Turín, ha asegurado que su tema no habría quedado en un puesto tan bueno.

Este jueves, Espejo público ha mostrado a la audiencia una comparación entre SloMo y una canción serbia del año 2017. Por esto han preguntado a Alejandro Abad, músico y productor que ha participado en el festival en dos ocasiones.

Respecto a las declaraciones de Bandini, Abad ha destacado: "No estoy de acuerdo con Rigoberta porque su canción también es muy comercial. En el caso de haber ido ella, debería haberse sometido a un proceso de adaptación a Eurovisión".

"Se tiene poca costumbre en España, tal como se hace con deportistas, los artistas también necesitan un proceso de adaptación. Pueden tener una gran idea, como en el caso de Rigoberta, pero eso habría que adaptarlo a Eurovisión con producción, quitando cosas que pueden ser peligrosas... Todo hay que adaptarlo a un festival como es Eurovisión", ha sentenciado el músico.

En cuanto a la comparación entre SloMo y el tema de la cantante serbia, Abad ha señalado: "Tiene un parecido importante. Imagino que los compositores y productores, si esto es una canción ya editada, lo habrán tenido en cuenta".

Pese a esto, el productor ha apuntado: "En cualquier caso, yo me centraría en el éxito global de Chanel. En la puesta en común de talentos, en todo lo que ella ha llevado. A mí me ha encantado que desde el liderazgo que tiene, siempre ha ido con humildad. Son valores que los jóvenes y los no tan jóvenes tendrían que tomar como ejemplo".

"Respecto a todo lo que está pasando con la canción, imagino que lo habrán tenido en cuenta", ha sentenciado Abad. Susanna Griso, por su parte, ha bromeado: "Que se investigue".