Aragonès sigue buscando un "acuerdo lo más amplio posible" para el catalán en la escuela

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido esta mañana en una rueda de prensa en Bruselas que siguen negociando un consenso para defender la normalización lingüística tras la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. Tras una serie de reuniones en Bruselas con eurodiputados catalanes de diferentes grupos políticos, ha señalado que "hemos de ser responsables y defender el modelo lingüístico de la escuela en catalán, que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

Aragonès ha asegurado que este consenso se ha de encontrar en un contexto actual marcado por una sentencia de la que ha dicho que no tiene "consenso académico" y que está en contra de cualquier "criterio pedagógico". El presidente de la Generalitat ha asegurado que si es necesario "habrá un consejo ejecutivo extraordinario" para aprobar la norma que salga del consenso, ya que "la lengua necesita un acuerdo lo más amplio posible".

Pere Aragonés, que ayer también se reunió en Bruselas con el expresidente Carles Puigdemonst, ha respondido a otras preguntas de actualidad como el del espionaje con Pegasus a políticos independentistas catalanes. Sobre esta cuestión, se ha reiterado en su demanda de una reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que tienen la agenda "abierta" para aceptar una fecha. Sin embargo, ha matizado que no quiere una reunión "por tener una reunión", ni "para hacerse una foto". Aragonès ha vuelto a recordar las tres condiciones para volver a "recuperar la confianza", y que son "transparencia, responsabilidades, y garantía de no repetición".

El presidente Aragonès ha agradecido a los eurodiputados el apoyo a la comisión de investigación sobre espionaje que se ha creado en el parlamento europeo, y recrimina que "algunas de estas fuerzas políticas no han apoyado la creación de una comisión similar en España".

El presidente de la Generalitat ha pedido que "se desclasifiquen los documentos en los que se autoriza" el espionaje para "saber cuáles son las razones por las que estábamos siendo espiados". Al mismo tiempo, quieren saber quien autorizó estas acciones y quienes son todos los afectados. En segundo lugar, en esta reunión Aragonés quiere que se asuman responsabilidades. Y por último, el presidente Pedro Sánchez ha de ofrecer "garantías de no repetición". Sobre esta cuestión, Aragonés ha argumentado que "si se me espió por querer la independencia de Cataluña, ahora sigo defendiendo lo mismo, y por tanto, no sé si se me sigue espiando".

Sobre el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez en caso de que no haya una respuesta a estas demandas, Aragonés ha señalado que "es bastante incompatible que alguien sea tan peligroso como para ser espiado, y muy bueno para mantener la estabilidad".

Preguntado por los periodistas, Pere Aragonés también ha ofrecido su punto de vista sobre la llegada a España del rey emérito, Juan Carlos I. El presidente de la Generalitat ha indicado que "me he reunido con tres exiliados políticos que lo son por una represión injustificada, y esta situación contrasta con la de un rey al que se le pone alfombra roja". Aragonès ha manifestado que el Estado "deja mucho que desear" y que una situación así es "incompatible con la democracia". Además, señala que el rey emérito "tendría que asumir sus responsabilidades".