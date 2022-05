Selma Blair desvela que fue la pareja de su difunto padre quien intentó arruinar su carrera

La vida de las estrellas de Hollywood suele ser, normalmente, muy distinta a cómo las piensan sus fans. Uno de los ejemplos más claros es el de Selma Blair, quien el año pasado lograba frenar la esclerosis múltiple, tiempo que ha aprovechado para escribir su biografía. En Mean Baby: A Memoir of Growing Up, la intérprete no ha dudado en narrar sus peores momentos y, también, a quienes intentaron que su carrera se fuera al traste.

A punto de cumplir los 50 años, la actriz de Crueles intenciones, Hellboy o Una rubia muy legal habla en el libro de lo pronto que comenzó a consumir alcohol (llega a asegurar que su primer trago fue a los 7 años) y cómo han abusado de ella a lo largo de los años varios hombres. De hecho, llega a pedir que se entienda con todo ello que la primera vez que ingresase en una clínica de desintoxicación fuese a los 22 años.

Sin embargo, aquella estancia tendría para ella consecuencias horribles. Allí, los doctores le recetaron un medicamento llamado Trexan, que si bien frenaba el deseo de beber tenía como efectos secundarios una "furia y agitación" desmedidas, motivo por el que tuvo un altercado con una enfermera. "Aquella rabia se desvaneció tan pronto como vino. Lo que no sabía en ese momento era que mi padre había presenciado todo este episodio. Había venido a visitarme y se había quedado en silencio en el pasillo viendo cómo se desarrollaba toda aquella escena. Más tarde, la usaría en mi contra", rememora Blair.

Tras la clínica, la actriz comenzaría a trabajar, en 1997, en la cinta Arresting Gena, donde comenzó a recibir misivas tachándola de drogadicta. "Ahí fue cuando empezaron a llegar las cartas. Unas veinte al día llegaban a través de FedEx a la oficina de producción, todas ellas escritas por un misterioso remitente. Contenían información falsa sobre mí y mi 'violencia y adicción'", escribe Blair.

Estas cartas continuaron durante año y medio allí donde trabajase o estuviese, consiguiendo que la despidieran "de cualquier trabajo" que encontrara. Fue entonces cuando un detective privado, contratado por una agencia de representación de actores, le dijo que él debía proteger a Drew Barrymore, quien supuestamente era la persona que enviaba las cartas.

Sin embargo, tras varias semanas, el detective descubrió que la actriz de E.T. El extraterrestre poco o nada tenía que ver con todo aquello. "Me dijo que se enviaban desde el edificio de oficinas de mi padre en Detroit", descubre Selma Blair en su libro. "Me dio una descripción detallada del remitente y, casualmente, coincidía con quien era la novia de mi padre en ese momento", añade.

Aprovechando que tenía un casting para la película Father's Day (Un lío padre), el detective le sugirió que le tendiese una trampa "envenenada" para descubrir si verdaderamente era ella la culpable, contando tres historias diferentes a tres personas cercanas.

"Le dije a mi exnovio que tenía una prueba de pantalla con Alyssa Milano; a un buen amigo le conté que era con Alicia Silverstone; y a mi padre, que la persona con la que compartiría pantalla era Drew Barrymore", explica Blair, quien rememora que justo después el jefe de casting de Universal recibió "no menos de 15 cartas que decían que yo era una persona violenta y peligrosa que odiaba a Drew Barrymore" y que aquellas cartas las vieron tanto ella como su agente, Jana.

Devastada, le dijo a su padre que estaba "muerto" para ella. "No hablé con él durante 12 años, y nuestra relación, que ya era un desafío para mí, nunca se recuperó del todo". Elliot Beitner, su padre, fallecería en 2012, y, además, Blair termina la historia asegurando que cuando conoció a Barrymore y le explicó la historia, aparte de asegurar que ella no tenía ni idea, le dio un fuerte abrazo diciéndole "todos aquí tenemos unos muy salvajes asuntos familiares".