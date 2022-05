María Oruña y las incógnitas de Lord Byron: las claves de su nueva novela, 'El camino del fuego'

La serie negra de Puerto escondido suma una nueva historia, o lo que es lo mismo, una nueva aventura que pondrá a prueba a la teniente Valentina Redondo. La escritora gallega María Oruña (Vigo, 1976) publica El camino del fuego (Destino), un libro con el que celebra la posibilidad de superar las 100 ediciones y, sobre todo, el cariño de medio millón de lectores.

"Para mí era bonito soñar que alguien, algún día, decidió esconder un tesoro", avanza la autora en un encuentro con la prensa, pues en su nuevo libro la protagonista se ve motiva a resolver un crimen que tiene que ver con la desaparición de las memorias prohibidas del poeta Lord Byron. Este es uno de los puntos fundamentales de la historia, que ya no se desarrolla en Cantabria, sino más allá de nuestras fronteras.

De Cantabria a Escocia

En esta historia, Valentina Redondo y su compañero Oliver deciden tomarse unas vacaciones y viajan a Escocia para visitar a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon, empeñado en recuperar el patrimonio del clan de los Gordon y de la historia de sus antepasados, adquiere el castillo de Huntly, en las Highlands, que perteneció a su familia hasta el siglo XVII.

Es durante la rehabilitación del edificio cuando descubre un despacho que llevaba oculto doscientos años. En él hay documentos que indican que las memorias de Byron, supuestamente quemadas en el siglo XIX, pueden seguir intactas y hallarse entre esas paredes. Pronto corre la voz del extraordinario hallazgo y Arthur se dispone a estudiar los papeles, pero el incendio del castillo y la aparición de un hombre muerto da un giro a la historia. Y, por supuesto, la teniente se propone investigarla.

Al iniciar este nuevo viaje, Valentina y Oliver conocen la Escocia de tiempos pasados y la relación entre un librero y una chica de clase acomodada. "Quería que los personajes tuvieran la mayor independencia posible de sus roles", indica la autora, que quiere huir del "estatismo": "A ellos no les pesa la vida personal, a mis personajes sí y cambian la trama".

En este libro, Valentina no es quien lidera la trama, pues le acompaña Oliver. "Me gusta que haya un juego de astucia, pero solo como una capa. No quiero que resolver el crimen se convierta en una gincana, una competición de a ver quién es el más listo y resuelve todo antes", dice, aclarando que la protagonista "no representa el tópico del investigador inteligentísimo: ella no es tan lista, pero sí una curranta y muy pesada".

El respeto a los lectores, su máxima

A Oruña le ocupa por lo menos dos años escribir una novela. A todas les presta la misma atención y cariño, no solo por cumplir con sus objetivos, sino también para agradecer a los lectores su fidelidad: crear nuevos relatos no debe estar ligado a relajarse y bajar el nivel. La gallega se siente con la responsabilidad de recompensar a su público a base de calidad.

"El respeto a los lectores es la máxima que siempre mantengo a la hora de escribir, pero también asumir riesgos. Intento que cada libro tenga registros diferentes y que se me etiquete de muchas formas: sentarse dos años delante de un ordenador a escribir lo mismo sería insufrible", afirma. Cada uno de sus libros tiene que tener un carácter individual, único. Solo perduran los personajes y ambiente de misterio -el género en el que más cómoda se siente-. Lo demás, son universos nuevos.

María Oruña, los ojos del misterio

María Oruña visita con frecuencia Cantabria desde que era pequeña. Allí ha ambientado, hasta ahora, la serie de novelas los libros de Puerto Escondido: Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el género negro; Un lugar a donde ir (2017); Donde fuimos invencibles (2018), y Lo que la marea esconde (2021). En todas estas historias de misterio, los protagonistas son los paisajes cántabros y el equipo de la teniente Valentina Redondo.

El bosque de los cuatro vientos (2020) es su primer libro independiente de la saga, ambientado en su Galicia natal. Sus novelas han sido traducidas al alemán, al francés, al italiano y al catalán, entre otros idiomas.