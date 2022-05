Entrevista | Zeus Montiel: "Mi madre sigue siendo un mito, siempre está"

Es fácil saber quién es porque sus apellidos no dejan lugar a la elucubración. Zeus Tous Montiel, aunque en su renacer profesional ha invertido el orden de sus apellidos, es hijo de la admirada Sara Montiel y el recordado Pepe Tous. A sus 39 años reedita la canción En el medio del camino con la que rinde tributo a su madre…

¿Tanto la echa de menos? Sí, cada vez más. A medida que pasan los años más notó su ausencia, también la de mi padre, que falleció ya hace treinta años. La verdad es que no tener la figura de un padre y una madre es duro y doloroso, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones o cuando he necesitado respuestas a preguntas que solo ellos podían dar.

¿El duelo es más duelo cuando se es joven? Sí, por eso creo que era necesaria esta canción, que habla de mis sentimientos, de mi duelo, del camino de un joven que ha perdido a su madre, pero también a su padre. No es fácil, se aprende a vivir con ello, y más en mi caso, pues tampoco he encontrado ningún otro referente paterno ni materno que me haya acompañado por el camino.

¿Se le quedó algo por decirles? Me quedé con muchos 'te quiero' sin decir. A mi padre le dieron unos meses de vida, pero yo no era consciente de que se moría, era muy jovencito. Y la muerte de mi madre fue repentina, se me quedaron muchas conversaciones inacabadas, pero nos queríamos mucho. Quizás tendría que haber pasado más tiempo juntos, pero no se puede echar el tiempo atrás.

¿Habla con ella? No suelo hacerlo salvo en momentos muy concretos cuando tengo que tomar alguna decisión muy importante. Sé que hay muchas personas que no pierden ese vínculo y que conversan con la gente que se ha ido porque es una forma de paliar el dolor, pero yo soy más de tener recuerdos.

¿Cree que tras la muerte hay algo más? Siempre he pensado que hay algo más, eso nos ayuda. Creo que hay alguna fuerza o energía superior porque las casualidades no existen. Me suelo fijar mucho en las señales, en las cosas que van pasando, porque a veces son mensajes que te pueden mandar quienes ya no están. Aunque la verdad es que mi madre es como si estuviera, porque la quiere mucha gente.

¿Considera que fue lo suficientemente reconocida? Sin duda. Mi madre fue Sara Montiel y sigue siendo un mito. Las generaciones van pasando y la gente va teniendo otros ídolos, admiran otras figuras, pero siempre está. Mucha gente me habla de ella, me recuerda momentos y anécdotas vividas por sus abuelos.

¿No ha pensado nunca abrir un museo? Sí, de hecho muy pronto tenemos pensado hacer una exposición importante donde se podrá ver sus vestidos, algunas de sus películas…

¿Pesan los apellidos? Sé quién soy y de dónde vengo, pero a veces me siento deshumanizado. Todos tenemos una historia detrás, pero espero que con los años esa muletilla de ser el hijo de vaya cambiando. Me gustaría que la gente empezara a verme como una persona con sus propios intereses, sus convicciones, sus sueños. Es decir, que se interesaran más por mi vida que por hablar de la de ella.

Imagino que por eso ha estado tantos años sin querer hablar demasiado… A nivel profesional no me encontraba preparado, no me sentía en el sitio donde tenía que estar. A nivel personal me hartaba estar todo el día hablando sobre cuestiones polémicas o desagradables. Necesité reconectar conmigo mismo, encontrarme de nuevo con la música y amarla como la amo ahora. Necesitaba renacer.

¿Ha tenido que decir no muchas veces? Sí, he dicho que no a la fama y al dinero fácil. Podría tener más visibilidad, podría ser mucho más famoso, pero he decidido prepararme y trabajar en mi sueño, aunque a mí se me exija más.

¿A qué se refiere? No he podido tener un proceso de adaptación o de aprendizaje como han tenido otros artistas tocando en sitios y pasar desapercibido.

A constante no le gana nadie, le he visto prepararse mucho para cumplir su sueño… No hay trucos, el trabajo es la única vía para poderlo hacer. Me he preparado a consciencia para esta nueva etapa en la que también haré unos conciertos acústicos a los que he llamado ‘Por amor al arte’.

¿Ha pensado alguna vez con quién le gustaría cantar? Si me dejas soñar me encantaría poder hacer una colaboración con Pablo Alborán o Pastora Soler. Están en la línea de lo que yo quiero ser e interpretan la música como yo la siento.

¿Cree que la gente sabe quien es realmente? No, para nada. Soy un tío muy natural y la gente cuando me conoce se sorprende porque creen que soy el que salía en televisión, que tenía una coraza, el que estaba tenso porque temía que hicieran preguntas que no vienen al caso. Ahora me siento mucho más libre para hablar de todo. O casi todo.

Hablemos de amor, entonces. ¿Lo busca? Llevo cinco años soltero y no me importaría volver a enamorarme y vivirlo con la mayor de las tranquilidades.

Siendo famoso y cantante seguro que triunfa mucho. La popularidad no ayuda en el amor. Es más, alguna vez me he tenido que plantear si las chicas que se me acercaban lo hacían por interés o porque realmente les gustaba. Además, hay chicas que no soportan el tema de la fama y del interés mediático y se van.

Yo pensaba que usted era gay. Siempre han dicho que soy gay, pero no es verdad. Me gustan mucho las mujeres. Si me gustaran los hombres también lo diría con la boca bien grande, estaría bueno. Pero no, soy heterosexual.

Por último, ¿es usted feliz? Si la felicidad es estar calmado, sí. Si es una mezcla de entusiasmo, tranquilidad y sueños por cumplir, también. Así que imagino que sí, aunque la felicidad cada uno la entiende de una manera.