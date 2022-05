Entrevista | Jaime Lorente: "La fragilidad es más interesante que la rudeza"

Tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram, es uno de los actores más aclamados y ahora también canta. De la mano de G’vine, Jaime Lorente propone disfrutar La noche, un disco de cinco canciones en las que se abraza al arte de vivir, un mantra que repite después de haber conocido las luces y las sombras del atronador éxito que vive.

Y, de repente, llega la música a su vida... ¿Cómo apareció la idea? Surgió en plena pandemia cuando estaba intentando apagar mis demonios. La verdad es que siempre me ha encantado escribir y lo hago desde muy pequeño. Así pues, tuve la oportunidad de conocer a Pablo Gareta (su productor) y poder desarrollar esta idea.

G'vine le propone como embajador, ¿vivir es realmente un arte? Sí, sobre todo, saber vivir bien, entenderse a uno mismo, encontrar lugares de estabilidad emocional, de confort, de saber disfrutar las cosas. Vivir es un arte de la leche.

Sé que escribe rap, ¿es una válvula de escape? Es una válvula de escape y también de no huir de uno mismo. Tal vez puede sonar algo contradictorio, pero yo lo considero así. Creo que es muy importante, sin filtrar, expresar lo que uno siente, que muchas veces se queda ahí enquistado y escribir es un buen medio para ello.

¿Es importante tener buena voz para ser artista? Todo depende. No solo cantar bien es necesario para poder transmitir. Hay muchos estilos de música que, por ejemplo, se pueden transmitir de muchas formas.

¿Se presentaría a un concurso de talentos? No me presentaría porque me daría muchísima vergüenza, no me sentiría capaz.

¿La música amansa las fieras? Sin duda alguna, pero estoy convencido de que la música sobre todo amansa a las fieras internas que muchas veces rugen tan fuerte que quieren salir.

Es usted uno de los actores más queridos, ¿le abruma? No, la verdad es que no porque estoy muy agradecido a toda la gente que me sigue y que me apoya y acompaña en este viaje. De alguna manera el cariño es la gasolina que necesito para hacer cosas y para seguir cumpliendo objetivos en mi profesión.

Le vemos interpretando diferentes papeles, pero, ¿cómo es Jaime Lorente? ¡Cada día me levanto de una forma! Soy un tipo muy normal, con los pies en el suelo, me gusta hacer cosas sencillas. Me gusta muchísimo ir al cine, disfrutar del teatro, me encanta la música y el deporte, estar con mis amigos, soy un tipo normal.

Me da la sensación que detrás de un hombre rudo, se encuentra un ser muy frágil... Estoy de acuerdo y te diré que la fragilidad es mucho más interesante que la rudeza. Me considero una persona frágil y eso no debe ser asumido de manera peyorativa, creo que es bonito ser frágil y vulnerable y, sobre todo, asumirse de esa manera.

Llegó a confesar que sufrió depresión y ansiedad, ¿lo ha superado? Sí, la verdad es que ahora estoy en un buen momento. He podido superar la depresión y la ansiedad gracias a toda la ayuda psicológica que he tenido, a mucha terapia. En cualquier caso siempre van apareciendo pequeños resquicios, quedan cenizas del fuego que significó. Eso sí, trabajando en uno mismo las cosas van avanzando.

Muchas veces vemos a actores como usted, e imaginamos vidas perfectas, pero esto no siempre es así, ¿verdad? No, en absoluto. Creo que cuando uno es una imagen pública la gente considera que las cosas van siempre de puta madre, pero mi vida es igual que la del resto. Tengo las mismas inquietudes, conflictos, tragedias y los mismos dramas que todos. Considero que no por estar expuesto a nivel social se tiene que considerar que me va siempre bien, sino todo lo contrario.

¿Considera que proyecta lo que realmente es? Intento ser una persona muy honesta. Puede que a veces lo proyecte con más torpeza y otras veces menos, pero básicamente soy lo que muestro, lo que ves. Uno de mis principios más importantes y por el que intento trabajar más, es porque se me vea una persona íntegra, honesta.

¿Se arrepiente de algo? No me arrepiento absolutamente de nada porque todo lo que he hecho ha sido importante para llegar al punto en el que me encuentro. Durante el camino he aprendido tanto de los aciertos como de los errores que he cometido.

Uno de los grandes problemas que tuvo Ángel Cristo, al que va a dar vida próximamente, fue su adicción a las drogas, ¿qué mensaje lanzaría sobre esto? Creo que cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol, a las drogas o al juego, esconde una forma de huir, de escapar de uno mismo. Por esto creo que hay que prestar especial importancia a aquellos que nos necesitan, hay que trabajar la empatía, tenemos que estar pendientes de quienes tienen este tipo de problemas.

Después de tanto drama, ¿le apetecería hacer comedia? Si te soy sincero, creo que en todo lo que hago siempre hay parte de comedia. Me gusta muchísimo e intento explotarlo en todos los papeles que hago. Es muy difícil cuando un personaje hace un personaje muy característico que te saquen de ahí, pero los profesionales nos formamos y trabajamos para poder interpretar a diferentes personajes.

Y, entre tanto trabajo, ¿tiene usted tiempo para el amor? Por supuesto, siempre saco tiempo para el amor porque tengo una mujer y una hija increíbles, no te digo más.

¿Es usted feliz? Soy feliz porque estoy trabajando para serlo y creo que la forma de ser feliz es trabajando para serlo.