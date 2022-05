Fran Rivera planta cara a su hermano Kiko tras su comentario sobre su madre: "Mi límite de perdones ha llegado"

Hace casi dos semanas que Kiko Rivera se sentó en Sábado Deluxe para hablar de sus últimas polémicas familiares, en especial de su distanciamiento con su hermana Isa Pantoja. Pero lo que nadie se esperaba es que también rompiera de golpe su relación con su hermano Fran.

Al DJ le molestó que, cuando Isabel Pantoja estaba sentada en el banquillo, él dijera "Todo lo malo que le pase se lo merece", y le respondió diciendo que "su madre [Carmina Ordóñez] no era ejemplo de nada".

Esto generó un pequeño conflicto entre ambos, pues aunque Kiko consideró que su hermano tenía razón, no le gustaba que dijera eso de su madre. Y es que el torero siempre ha mostrado su enfado con la tonadillera tras no darle la herencia de su padre, Paquirri, algo que se descubrió que tenía oculto.

Ambos no han tratado este problema y parece que no tienen intención de hacerlo, tal y como ha declarado este miércoles Fran Rivera en una exclusiva con ¡Hola!.

"A raíz de las declaraciones de mi hermano Kiko, quiero zanjar este tema, que me genera muchas cosas malas que no quiero en mi vida. Tengo mucha pena y rencor", confiesa. "En 37 años que hace que murió mi padre, esta señora, Isabel Pantoja, no ha tenido un atisbo de bondad".

El diestro explicó cuándo empezó su enfrentamiento con ella, algo que quiere zanjar definitivamente: "Ese es el principio y hoy es el final".

"No me gustaría estar en el pellejo de esta señora cuando, Dios quiera que dentro de muchos años, se encuentre a mi padre y le tenga que dar explicaciones", sentencia.

"Me consta que [Kiko] sí ha hablado alguna vez con su madre y le ha dicho que, por favor, nos dé nuestras cosas y porque, además, nos perjudica en nuestra relación de hermanos", añade.

"Entiendo perfectamente [que le hayan dolido mis últimas palabras]. Es que es su madre", asegura en la revista. "No concibo que una madre pueda hacer esas cosas a un hijo. Me da pena y lo siento por él, porque entiendo que su vida no ha sido fácil".

"Mi madre no le ha hecho daño a Kiko jamás. Es más, es que mi madre no le ha hecho daño a nadie. Cuando quiera Kiko, nos sentamos a hablar de madres y le cuento lo que yo he tenido por madre", declara Fran Rivera. "Mi madre tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad que mata a las personas y destroza familias. ¿Y de verdad Kiko va a señalar a mi madre?".

"Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado", explica, dando por terminada su relación con su hermano. "Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que no es cuestión de perdonar, sino de que hay cosas que no pueden ser. Yo me he equivocado muchas veces, pero hay equivocaciones y equivocaciones...".

"Creo que no tenemos nada que hablar", concluye. "Kiko ha dicho muchas cosas de mí, no es la primera vez que me deja a la altura de los cascos de los caballos".