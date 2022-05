El Deluxe regresó a los sábados con una entrevista a Kiko Rivera como plato principal. El DJ intentó mostrar un perfil cabizbajo, arrepentido y conciliador con una familia a la que, según dijo, echaba en falta. Pese a esto, lanzó unas cuantas pullas que sorprendieron bastante.

Una de ellas fue con uno de sus hermanos por parte de padre, Fran Rivera Ordóñez. Kiko aseguró que no había tenido ningún desencuentro concreto con él, pero que no tenían una buena ni fluida relación, mientras que con Cayetano sí.

Apuntó también que esto se debía a incompatibilidades que había entre ellos y que llevaba mucho tiempo sin saber nada de él. Con todo, hizo una declaración sobre Carmina Ordóñez, expareja de su padre, Paquirri, y madre de Fran Rivera, muy criticada por Paloma García Pelayo:

"Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre, y soy el primero que sé cómo es, pero es mi madre y somos hermanos. No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... ninguno se queda corto, su madre no ha sido ejemplo de nada, y eso lo sabe todo el mundo", aseveró, después de que le preguntasen sobre las continuas críticas que hacía Fran Rivera a su madre, Isabel Pantoja, en los platós:

"A las personas malas, le pasan cosas malas", dijo el torero sobre las impactantes imágenes de Isabel Pantoja en el juzgado, de hace unos meses. "Francisco se estará cabreando. No le va a hacer ninguna gracia esa referencia que has hecho a Carmina", le advirtió Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, Kiko se mantuvo impasible y no reculó.