Melania Trump habla por primera vez desde su salida de la Casa Blanca: "Haga lo que haga, la gente me critica, pero me he acostumbrado"

Melania abandonó la Casa Blanca junto a su marido, Donald Trump, en enero de 2021. El magnate fue derrotado en las elecciones por Joe Biden, por lo que toda la familia se tuvo que trasladar y cambiar de vida. Hasta ahora, su mujer no se había pronunciado aún sobre sus nuevos hábitos.

Melania Trump ha concedido una entrevista a Pete Hegseth, periodista de Fox News, en la que habla sobre su paso por la Casa Blanca, las consecuencias que ha tenido para ella esa etapa y su opinión sobre la actualidad.

"Ser la primera dama de los Estados Unidos fue un auténtico honor y creo que conseguimos muchas cosas en esos cuatro años. Disfruté cuidando de la Casa Blanca, que fue mi hogar. Comprendí que es la casa de la gente y era un privilegio vivir ahí", dijo Melania sobre su papel como primera dama.

Melania Trump en la embajada de Estados Unidos en Londres. GTRES

Desde que fue elegido como presidente Donald Trump, su mujer se ha visto envuelta en una lluvia eterna de críticas. Sin embargo, ella lo tiene claro: "Haga lo que haga, lo cierto es que la gente siempre me critica, pero me he acostumbrado. Sigo adelante y estoy aquí para ayudar a la gente. A todos los me critican les diría que ayuden a su comunidad o que se unan a mis iniciativas".

La revista Vogue no contó con ella cuando era primera dama. Sobre ello también ha opinado ahora. "La revista tiene su postura y tiene a sus preferidos, algo que es obvio. Creo que los americanos se han dado cuenta. Fue su decisión y, a decir verdad, tenía cosas mucho más importantes que hacer en la Casa Blanca que salir en la portada de Vogue", dijo Melania Trump.