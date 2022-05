Los abogados de Johnny Depp atacan a Amber Heard e intentan desacreditarla

Amber Heard subió este martes, por cuarta vez, al estrado para declarar contra su exmarido, Johnny Depp. El contrainterrogatorio arrancó con las preguntas de Camille Vasquez, abogada de Depp, quien comenzó su intervención mostrando el cuchillo que la artista le regaló al actor. En el filo se leía en español la frase "hasta la muerte", detalle del que ya se habló en la tercera semana de juicio.

"Este es el cuchillo que le dio al hombre que la estaba golpeando, ¿verdad, señorita Heard?", le preguntó la representante del actor. "No me preocupaba que me fuera a apuñalar con él, se lo aseguro", respondió Heard. La actriz explicó en su primera declaración que este regalo lo hizo de manera inocente, cuando no habían empezado los problemas en la relación.

La tensión aumentó cuando la abogada, que atacó a la actriz intentando desacreditarla, preguntó sobre la supuesta agresión sexual del intérprete a su exmujer con una botella rota. La artista, a su vez, endureció el tono: "Como siempre he dicho, no recuerdo exactamente qué sucedió primero".

Después, Vasquez recordó el comentado incidente en Australia. Sobre este enfrentamiento, Heard aseguró que los destrozos en la casa los realizó todos Depp, y que la escritura en los espejos de los cuartos de baño con rotuladores y sangre la elaboró el actor al mantener "una conversación loca" consigo mismo. La actriz subrayó que Depp no es un narrador "preciso" sobre lo que sucedió durante aquel altercado.

Además, Vasquez mostró varias capturas de los diarios de Heard y una serie de capturas de conversaciones entre ambos actores en las que Heard insistía a su entonces pareja en que se quedara con ella. Depp, en cambio, le insistía en que necesitaba "aprovechar" su espacio. Después, se reprodujo un audio de una bronca en la que la actriz lo llamaba "vendido".

La abogada apretó aún más y preguntó si algunas de las fotografías donde Heard mostraba las lesiones de su rostro estaban editadas. Según Vasquez, la intérprete habría aumentado la saturación. En este sentido, recordó que los oficiales que acudieron a la ayuda de la actriz después de que esta llamara en una ocasión a emergencias restaron importancia al estado de su cara. "No consideraron que en mi cara hubiera una lesión", dijo.

Un largo litigio

El litigio, que comenzó el 11 de abril, está previsto que dure seis semanas en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos). Este martes, 17 de mayo, ambos actores se han vuelto a ver las caras en su decimoséptima cita judicial.

El artista pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras Heard, por su parte, responde con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Todo ello ha provocado un largo proceso judicial en el que se han aportado diferentes pruebas gráficas, y distintos testigos, extrabajadores y amigos de la pareja han declarado para intentar discernir el comportamiento de ambos dentro de la relación.

Además, está siendo un juicio muy mediático, tanto nacional como internacionalmente, y seguido en directo por diferentes medios y canales de televisión, superando las audiencias que generó el proceso legal de O. J. Simpson.