Era apenas un preadolescente cuando Efim Zelmanov supo que consagraría su vida a las matemáticas. La certeza, la duración y la belleza que se desprende de la más abstracta de las ciencias cautivaron muy temprano a esta eminencia rusa, que con apenas 38 años fue galardonado con la medalla Fields, el equivalente al Nobel en esta disciplina. La consiguió en 1994 gracias a la resolución del problema restringido de Burnside y, desde entonces, ha continuado una prolífica carrera en la rama del álgebra.

Decía Leonardo da Vinci que ninguna investigación humana puede ser llamada verdadera ciencia si no es posible demostrarla matemáticamente. Son precisamente estas pruebas que constituyen la esencia de esta disciplina las que subyugaron a Zelmanov, reconocido por su aportación a la criptografía, base de la ciberseguridad y de otras líneas de trabajo en el área del big data.

Actualmente, reside en San Diego (California, EE UU), donde compagina su labor como investigador con la de docente en centros de todo el mundo. De hecho, ha ayudado a desarrollar un instituto científico en Shenzhen (China) y colabora con otra universidad en Corea del Sur. Nacido en Novosibirsk, la capital de Siberia, ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X y se muestra muy crítico con Putin y su guerra en Ucrania.

Aunque pueda resultar abstracto, ¿en qué consiste su trabajo? Me dedico al álgebra, una materia que comenzó en el siglo XIX y cambió mucho en el XX. Me gustan los objetos infinitodimensionales, teoría de grupos, álgebras de Lee, álgebras asociativas... He ejercido la profesión durante muchos años, 45, así que he probado muchas áreas. Todas están relacionadas y es imposible separarlas. Digamos que mi trabajo es, en general, el álgebra.

El trabajo que le valió la medalla Fields, comparada con el Nobel de las matemáticas, fue la resolución del problema restringido de Burnside. ¿En qué consiste? Fue formulado por un matemático británico en 1902 y fue el primer problema de grupos infinitos. Marcó enormemente el desarrollo de esta área en el siglo XX. En la Unión Soviética, era particularmente popular, así que en mi primer año de universidad ya quise hacer algo con él.

¿Cuándo supo que se dedicaría a las matemáticas? Con 12 o 13 años. Tuve una profesora que me alentó mucho y me di cuenta de que me gustaba pensar en problemas difíciles. En ese momento, supe que iría a la Universidad para estudiar matemáticas. Lo que vendría después no lo pensé en ese momento. Ya veríamos.

Efim Zelmanov y Consuelo Martínez López, matemáticos JORGE PARÍS

A esa edad, muchos adolescentes se cuestionan por qué tienen que estudiar matemáticas. ¿Por qué les diría que son importantes? Vivimos en la denominada revolución de la información. Antes pasamos por la industrial y la agraria, y ambas cambiaron el mundo profundamente. Los empleos mutaron radicalmente. La actual hunde sus raíces en las matemáticas y no va a tener un impacto menor que las previas. Toda revolución divide el mundo y la que estamos viviendo distinguirá entre las personas instruidas y las que no lo están.

¿Cuál va a ser el papel de las matemáticas? La formación en matemáticas será especialmente relevante, porque son fundamentales en el estudio de la ingeniería y las ciencias, pero también de la medicina y las humanidades. Estos conocimientos son necesarios incluso para ser crítico con los sinsentidos publicados a veces en los periódicos. No tener esta base no es una opción. En resumen, es preciso estudiar matemáticas para estar en el lado correcto de la historia.

Habla de ingeniería, medicina, humanidades... ¿Cuáles son las aplicaciones de las matemáticas? Son numerosas. Todas nuestras vidas están llenas de esas aplicaciones. Cada vez que sacas dinero de un cajero, usas tu teléfono móvil, escuchas música... Todo eso está repleto de las matemáticas más abstractas. La gente no lo entiende, pero es así. Diagnóstico por imagen en medicina, aviones, alta tecnología... Todo se hace a través de las matemáticas.

¿Han cambiado mucho las matemáticas en los últimos tiempos con el desarrollo de la tecnología? Yo diría que las matemáticas básicas, la esencia, no ha cambiado mucho. La irrupción de los ordenadores, por supuesto, ha favorecido nuevas fantásticas aplicaciones impensables antes. Ha creado nuevas áreas. Nunca antes las matemáticas habían tenido un respaldo tan amplio como ahora, gracias a los desarrollos tecnológicos. Es una ciencia que ha explotado, hace 100 años nadie habría dicho que esto iba a ocurrir. Sin embargo, la forma de pensar y trabajar las matemáticas no ha variado.

¿Cuál es el futuro de las matemáticas? Los problemas centrales en la matemática teórica son los mismos que hace 50 años y, de ellos, solo se ha resuelto uno recientemente. Es una ciencia muy antigua. Diría que algunos problemas en matemáticas aplicadas se han convertido en centrales, como los de big data, y seguirán siéndolo durante el siglo XXI. Parece que esa va a ser la dirección. Este nuevo mundo es el mundo de las matemáticas.

¿Por qué se decantó por las matemáticas y no por otra ciencia, como la física o la química? Se podría preguntar lo mismo a los físicos o químicos, por qué eligieron esa disciplina y no otra. En mi caso, me fascinaron las demostraciones, el hecho de que en matemáticas hay certeza. Crecí en la Unión Soviética, donde la vida era como una novela de George Orwell: nada era seguro. Negro es blanco, blanco es negro. Sin embargo, las matemáticas son matemáticas. Ese es el motivo por el que los científicos rusos fueron de los mejores del mundo en esta rama, era como un refugio. Es certeza, a pesar de todo lo demás.

Creo que también le encuentra algo de artístico... En ciencias empíricas, el criterio de verdad es la repetición de experimentos en el laboratorio, mientras que en matemáticas es probar. Esto es un elemento de arte, es completamente diferente. Eres como un artista, las matemáticas son mitad ciencia y mitad arte.

Dejó Rusia hace mucho tiempo, ¿por qué lo hizo? Hace 30 años. Cuando tuve la oportunidad de decidir que mis hijos crecieran como rusos o como americanos, la elección estuvo clara. Hoy veo que fue correcta.

Entiendo que se refiere a la guerra en Ucrania, ¿qué le parece? Es terrible. Absolutamente terrible. No estoy de acuerdo con la afirmación de Putin de que Ucrania y Rusia son la misma nación, no es verdad. Son muy cercanas, están muy relacionadas, con muchas familias mixtas y mucha historia común, pero no son un solo país. Por todo ello, lo que está ocurriendo es fratricida.

Usted nació en el seno de una familia judía, ¿qué opina de los comentarios de Putin y Lavrov de "desnazificar" Ucrania? El problema de Lavrov es que un representante gubernamental no debería ir borracho a las entrevistas y él lo ha hecho varias veces. Quizás el alcohol está nublando su pensamiento. Respecto a la 'desnazificación', si miras a la historia de Rusia, Alejandro III, los últimos días del régimen de Stalin... en su fase final hay antisemitismo. Tal vez esto sea un indicio del declive actual.

¿Cuál cree que puede ser la solución a esta situación? Es un problema muy grave, no veo una solución. Leo periódicos rusos, veo la televisión rusa, y la vicepresidenta del Parlamento afirmó que el resultado de la guerra sería el ahorcamiento público de los líderes ucranianos en el centro de Kiev y que no estaban dispuestos a negociar nada por debajo de eso. ¿Qué hay ahí que negociar? ¿Aceptas que te cuelguen?

¿Qué cree que va a ocurrir con Putin, cuánto durará? Putin permanecerá al frente mientras siga vivo, ese es el problema en Rusia.

¿Le gustaría volver a Rusia? Ahora es complicado regresar.