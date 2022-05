Un projecte ofereix habitatge assequible per a joves que realitzen un voluntariat social a València

L'entitat sense ànim de lucre AFEV, amb el finançament de l'Ajuntament de València, "facilitarà l'accés a un habitatge digne a persones joves al mateix temps que garantirà el seu compromís amb la comunitat, i els farà participar així en projectes i accions solidàries per a millorar la vida en el barri", ha explicat l'organització en un comunicat.

Els 'kapsers' (joves que participen en el projecte) poden estar implicats en una àmplia diversitat de projectes d'acció social, des de la mentoría social fins a l'adequació d'espais comuns com a horts urbans, a més d'accions d'animació i dinamització en equipaments i espais públics o implementar projectes d'hàbits saludables com la lectura i l'esport.

L'experiència, inspirada en els KOPS de Bèlgica, "ja està molt implantada en altres països d'Europa", ha afirmat AFEV, que en un comunicat cita com exemple el cas de França, on aquesta incitativa es desenvolupa "amb èxit" en 33 ciutats, amb un total anual de 600 allotjaments KAPS.

A Espanya, València serà la primera ciutat a acollir aquest projecte, on s'oferiran 15 places d'allotjament per a joves estudiants (d'entre 18 i 29 anys), "repartits entre alguns dels barris on hi ha més desigualtats socials i educatives", com La Saïdia, Orriols i Benimaclet, entre uns altres.

Quant als beneficis per als propietaris d'habitatges, "l'entitat serà l'encarregada de realitzar el procés de selecció i seguiment de l'estudiant, amb una garantia de compromís i continuïtat del contracte durant aproximadament quatre anys que suposarà un gran impacte social positiu en el barri".

REPLICAR UN MODEL "D'ÈXIT"

La delegada regional de l'AFEV, Laia Bernués, ha explicat que l'objectiu és "reproduir el model d'èxit dels projectes KAPS a França, superant les barreres a València, com l'escassetat del parc d'habitatge públic o la gentrificación dels barris".

"D'aquesta manera, crearem un projecte sostenible en el temps que ajude a enfortir la xarxa comunitària dels territoris mentre facilitem l'accés a l'habitatge de la joventut compromesa i solidària", ha expressat.

"DIFICULTATS PER A ACONSEGUIR UN HABITATGE DIGNE"

AFEV ha posat el focus en què "un dels principals objectius d'aquest programa és fer front a les dificultats que té la joventut valenciana per a aconseguir un sou i un habitatge digne", ja que a la Comunitat "nou de cada deu contractes laborals firmats per persones joves són temporals".

Aquesta és una de les causes que provoquen que el 33 per cent de les persones d'entre 16 i 29 anys estiguen sobre la taxa de pobresa, dos punts per damunt de la mitjana espanyola, ha apuntat l'entitat.

La delegada territorial de l'AFEV a València i responsable del Projecte KAPS, Irene Esteban, ha destacat que "la implantació del projecte per primera vegada a València suposarà tot un repte per a la ciutat", ja que volen "transformar la mercantilització del dret a l'habitatge i demostrar que l'accés a l'habitatge per a joves també pot convertir-se en una ferramenta d'acció social que ajude a millorar la vida de les persones del barri".

Amb aquesta proposta es busca "enfortir els vincles intergeneracionals entre universitats i territori, fent participar a les persones joves de la vida comunitària, alhora que s'afavoreix l'emancipació de la joventut".

És per açò que l'AFEV està treballant en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Ángel Tomás (FISAT) per a poder realitzar accions conjuntes.

L'AFEV pretén "donar vida a unes polítiques juvenils locals i innovadores que formen part de les Missions València 2030, una línia d'acció elaborada per l'Ajuntament de València en el marc europeu per a fer una ciutat més emprenedora, sostenible, compartida i saludable de cara a la pròxima dècada".