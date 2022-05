Comienzan los trabajos de demolición de General Pardiñas: los vecinos no tienen fecha de vuelta y la calle podría estar meses cortada

Once días después de la explosión por posible escape de gas en el ático de General Pardiñas 35, y tras una semana previa de análisis de su estado, comienzan los trabajos de demolición parcial del edificio que, por el momento, no está arruinado en su totalidad. Unos trabajos que se inician con medios robotizados, dada la peligrosidad de la actuación; baja la atenta mirada de agentes de movilidad que vigilan que ningún coche acceda al entorno, y frente a las exigencias de los vecinos que ya se han agrupado en una asociación de afectados por la explosión. Y todo, mientras la Policía Municipal investiga la explosión al ser un accidente laboral.

La demolición ha comenzado este martes, 17 de mayo, en el edificio siniestrado, más concretamente, en la cubierta de General Pardiñas 35 y su ático. "Los trabajos se han iniciado de arriba hacia abajo" y también en las zonas que, en principio, se han observado más dañadas, como la zona escalera y otras zonas del inmueble, así como, otras partes de los edificios colindantes: Ayala, 78 y General Pardiñas, 33, tal y como ha explicado el director general de edificación del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Álvarez, que se ha acercado a la zona.

El técnico municipal ha subrayado la importancia de que las tareas que se inician ahora sean a través de medios robotizados, porque "el estado del inmueble en cuanto a su seguridad estructural, hoy por hoy, no se puede garantizar". Es decir, "nos podemos asegurar la seguridad de los operarios". Tampoco de los vecinos, que aún no tienen fecha de vuelta.

"Es muy complicado ahora mismo dar una programación", ha explicado Álvarez quien dice que hasta que no se acabe con el ático no se verá "cómo se encuentran los forjados y estructuras de la planta inferior" a este. Y, "a media que podamos entrar en el resto de plantas, podríamos avanzar en una hipótesis de la finalidad de los trabajos". Es decir, que "hasta que no concluyan esas tareas, la calle permanecerá cortada y los vecinos no podrán volver a sus viviendas". Un plazo que podría alargarse un par de meses, según estima el técnico.

En cuanto a los de General Pardiñas 35 "es imposible que en breve plazo tengan habitables sus viviendas porque un tercio del inmueble ha volado". Y los de General Pardiñas, 33 y Alaya, 78 tampoco podrán volver al inmueble "en tanto en cuanto se aseguren los trabajos del colindante". No obstante, al tiempo que avanzan los trabajos, el Ayuntamiento está irá rescatando los enseres de los propietarios. "Hay un dispositivo de Samur Social para que, a la vez que vamos haciendo el desescombrado, se vayan extrayendo los enseres de los vecinos para entregárselos".

La calle Ayala continuará cortada hasta General Pardiñas, al igual que esta última en el tramo que transcurre desde Don Ramón de la Cruz hasta la calle Hermosilla. Eso sí, los vecinos tienen permiso para salir de sus garajes y acceder a estos tramos cortados, en dirección contraria, para poder aparcar. Siempre con cuidado, tal y como explica un agente de movilidad a 20minutos. Por ejemplo, aquellos que quieran acceder a la calle Ayala desde Príncipe de Vergara pueden hacerlo hasta la altura de General Pardiñas, pese a que es sentido contrario. Igual que los que quieran acceder a la calzada abierta al tráfico de la calle Hermosilla, pese a que sea sentido opuesto.