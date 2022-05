La Comunitat Valenciana registra 194 denúncies per delictes d'odi en 2021, un 28,5% més

Així, segons les dades no consolidades del Ministeri d'Interior, la majoria d'infraccions penals estan relacionades amb el racisme i la xenofòbia -61-, orientació sexual i identitat de gènere -53- discriminació generacional -23-, ideologia -22- i discriminació per raó de sexe/gènere -19-. Per províncies, a la de València, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van tindre coneixement de 194 fets relacionats amb delictes d'odi, a la d'Alacant, 42 i a la de Castelló 24.

Delegació de Govern, per a commemorar aquest dia, ha organitzat unes jornades formatives sobre sensibilització en la lluita contra els delictes d'odi en les quals han participat més de 200 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i de Policies Locals de ciutats de més de 20.000 habitants de la província de València.

Sobre aquest tema, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, davant el que ha titlat com a "alarmant pujada dels delictes d'odi", ha llançat un missatge als agressors: "el Govern destinarà tots els recursos que estiguen al seu abast per a perseguir aquests delictes. L'odi al diferent no cap en una societat plenament democràtica com la nostra".

Així, ha advertit que perquè "es materialitze un delicte d'odi sempre hi ha darrere un discurs d'odi: algú està generant les condicions perquè un altre se senta justificat davant els seus fets". Per açò, ha recalcat que "mai va fer tanta falta una actitud constructiva i compartida per part de totes les forces democràtiques i de la societat en el seu conjunt".

"La policia, la fiscalia i la judicatura han d'aplicar mà ferma davant aquests delictes i la ciutadana també té responsabilitat rebutjant totalment els discursos incendiaris, mentre que les víctimes han de denunciar, però per a açò s'han de sentir protegides per tota la societat", ha reclamat.

II PLA D'ACCIÓ DE LLUITA

A més, Calero ha destacat que a través d'aquestes xarrades es "forma i informa" sobre el II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi presentat el passat mes d'abril pel Ministeri de l'Interior i "s'incideix en un dels seus punts fonamentals d'actuació com és, l'impuls de la conscienciació de les FCS"

El II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi conté 86 mesures organitzades entorn de huit línies d'acció que tenen la víctima del delicte d'odi com a eix prioritari. El disseny estratègic d'aquesta iniciativa busca millorar la qualitat d'atenció, assistència i suport que reben les víctimes, però també potenciar la prevenció de qualsevol dels delictes d'odi i articular una correcta resposta policial als mateixos.

En les jornades formatives celebrades hui a València, i que posteriorment es realitzaran a Alacant i Castelló, han comptat amb les ponències de responsables en la lluita contra delictes d'odi de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local de València, així com de la fiscal de Delictes d'Odi, Susana Gisbert; i del director de l'Observatori valencià contra la LGTBIfòbia, Toño Abad.