'L'Escola Canta' ultima els preparatius per a viure la gran festa escolar i musical de Castelló. Els col·legis de la ciutat i la Banda Municipal ultimen els últims assajos i preparatius previs al concert final, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de bous de Castelló.

En aquest projecte d'innovació educativa impulsat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament de Castelló participen uns 30 col·legis de la ciutat. Reunirà un miler d'alumnes que cantaran i ballaran acompanyats per la Banda Municipal.

Enguany, després de dos anys de parada com a conseqüència de la situació derivada de la crisi sociosanitària, s'interpretarà la cantata 'El cor de la Terra', amb música de Pablo Anglés i lletra de Ximo Montañés, la qual té una visió per la cura del medi ambient i l'emergència climàtica que pateix el planeta.

Hui mateix, la Banda Municipal ha assajat amb l'alumnat del CEIP Isabel Ferrer; es tracta d'un dels últims assajos després de passar més de dos mesos de col·legi en col·legi. Divendres que ve serà l'assaig conjunt en la mateixa plaça de bous, que servirà com a prèvia de la festa escolar que viurà la ciutat l'endemà.

Precisament, el regidor d'Educació, Francesc Mezquita; la regidora de Cultura, Verònica Ruiz; la directora general d'Innovació Educativa, Reis Gallego; i el regidor Ignasi Garcia han assistit a aquest assaig per a viure de primera mà l'experiència i donar ànims a tot l'alumnat.

IL·LUSIÓ

Durant la cita, el regidor Mezquita ha destacat que per fi, després d'uns anys de parada, es tornarà a omplir la plaça de bous de xiquets i xiquetes que, al costat de les seues famílies, transmetran la seua il·lusió i faran gaudir ballant i amb les seues veus totes a una.

En la mateixa línia s'ha manifestat l'edil Ruiz, que ha posat en relleu "la importància d'acostar la Banda Municipal als centres educatius, ja que els permet conéixer més la música i l'art i els desperta aquella inspiració única que tenen els més xicotets i xicotetes".

Per la seua banda, la directora general d'Innovació Educativa de la Conselleria ha explicat que aquest projecte, que es va iniciar fa uns cursos justament a Castelló de la Plana, ja s'ha estès per altres centres educatius de tot el territori perquè gràcies a l'impuls que es va donar en la capital de la Plana "s'ha demostrat que funciona molt bé com a projecte creatiu i d'innovació en els col·legis".

El projecte es dirigeix a tot l'alumnat de Primària, tant centres de titularitat pública com concertada, de la localitat de Castelló de la Plana i té com a objectiu la realització d'activitats de foment cultural dirigides als centres educatius de la localitat i treballar la llengua, la música i la cultura valenciana entre la comunitat educativa.

El projecte educatiu 'L'Escola Canta' és una experiència iniciada fa sis anys a Castelló i exportada a la resta de comarques valencianes a causa del seu èxit.

CANTATA 'EL COR DE LA TERRA'

'El cor de la Terra' és l'obra que s'interpretarà aquest dissabte en la plaça de bous corresponent a l'edició del curs 2021-2022. Es tracta d'una composició d'una durada aproximada de 45 minuts que combina música, cant coral, moviment coreogràfic i escenes teatrals.

Les lletres de les cançons tenen una gran qualitat poètica i aborden una temàtica molt actual com és la crisi climàtica. El text, no obstant açò, transmet un missatge optimista: la situació es pot redreçar si l'ésser humà pren consciència de la realitat i modifica hàbits i actituds.

La part teatral se sosté sobre una senzilla trama en la qual quatre amics, companys de classe, es proposen fer una pel·lícula documental sobre l'emergència climàtica. Diàlegs breus i carregats d'humor fan avançar la peça entre cançó i cançó, al mateix temps que inciten a la reflexió i a la reacció individual i col·lectiva per a invertir la situació.