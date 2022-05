La veu poètica de Francisco Brines torna a parlar de terra i cultura en un documental de Rosana Pastor

Amb el títol 'Francisco Brines. Los signos desvelados' es presentarà aquest divendres, 20 de maig, en els Cinemes Lys de València, coincidint amb el primer aniversari de la mort del poeta d'Oliva.

Amb testimoniatges en primera persona de Brines abans i després de ser guardonat amb el Premi Cervantes i d'alguns dels seus amics del món de les arts i la literatura, la pel·lícula recorre les principals inquietuds del poeta al llarg de la seua vida i la seua obra.

"Brines és un poeta únic que parla de la vida, dels nostres dubtes, de la nostra terra, de la nostra cultura. Jo considere que he sigut privilegiada en haver-li conegut i em sent molt agraïda que em confiara les seues reflexions en veu alta", explica Rosana Pastor.

"Eixa proximitat del poeta -continua- ha estat amb mi tot aquest temps. Ell ens va deixar en 2021, però he seguit escoltant la seua veu, veient-li, convivint amb ell cada dia en la sala de muntatge".

El rodatge de 'Francisco Brines. Los signos desvelados' va començar al febrer de 2020 amb el propòsit de fer accessible l'excel·lent poesia de Francisco Brines a un públic més ampli. Un mes després va explotar la pandèmia de Covid-19 i l'estat d'alarma, que va obligar a paralitzar-ho i posposar-ho.

La gravació es va reprendre després que Brines fora guardonat amb el Premi Cervantes i va finalitzar a l'abril de 2021, un mes abans de la seua mort als 89 anys. Aquest últim fet va ser determinant en la concepció final de la cinta en convertir l'inestimable testimoniatge de Brines en la principal guia de la seua obra.

"Com a directora hi ha un compromís que passa pel respecte i la fidelitat al que ell va compartir amb mi a través de les entrevistes, al vincle que es va establir entre nosaltres. Jo he fet el documental que m'agradaria ensenyar-li a Brines", assevera Pastor.

Durant les entrevistes, el poeta revisita els temes que li inquieten i estan presents en els seus versos, des de l'amor a l'amistat, els interrogants més íntims de l'ésser humà, el pas del temps o la pròpia poesia.

Declaracions d'amics de l'àmbit de les arts i la literatura com Fernando Delgado, Juan Cruz, Carme Riera, Mariona Brines, Carmen Calvo, Àngels Gregori, Luis Antonio de Villena, Carlos Marzal, Vicente Gallego, Jaime Siles, Josep Piera, Enric Sòria, Aurora Luque, Guillermo Carnero, Vicente Molina Foix, Liz Lipton, Pilar Roig o Manuel Borrás estan així mateix presents en el documental per a completar la visió de l'univers Brines.

Però les paraules del poeta també ressonen en el recitat d'alguns dels seus poemes i en les reflexions que el propi Francisco Brines va expressar en l'assaig 'La certidumbre de la poesia', a les quals l'actor Pedro Casablanc presta la seua veu.

Els escenaris del documental se centren en la partida de l'Elca a Oliva, la que va ser residència familiar de Brines des de la seua infància i on es van rodar les seues entrevistes, i altres entorns mediterranis. L'espai adquireix així un caràcter simbòlic en mostrar el paisatge recurrent de la seua poesia.

ESTRENA EN SALES A FINAL D'ANY

El llargmetratge que es projectarà en els Cines Lys de València, amb una durada de 70 minuts, és la versió en valencià i amb major presència de testimoniatges en aquesta llengua. Després de la presentació, iniciarà un recorregut per festivals, també internacionals, amb la intenció d'arribar a les sales de cinema en l'últim trimestre de l'any.

El públic, no obstant açò, podrà veure una versió per a televisió de 57 minuts, en castellà, que s'emetrà aquest diumenge 22 de maig, a les 21.30 h, en el programa 'Imprescindibles' de la 2 de Televisión Española.

Gorgos Films i Mediterráneo Media coprodueixen al costat de RTVE el documental, que explica també amb la participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i À Punt Media. Juntament amb Rosana Pastor, ha treballat un equip compost per Vicente Tamarit, Guillermo Pérez, José Serrador, Bàrbara Antonaya i Manolo Casted.