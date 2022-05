Imelsa.-L'ex-sogre de Benavent nega que manipulara gravacions que van originar la causa: "Ni vaig veure a Marcos fer-ho"

López s'ha pronunciat així, en qualitat de testimoni, en el juí que se segueix en l'Audiència de València per Thematica, peça en la qual hi ha nou persones acusades pel presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008; així com per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes municipals.

El fiscal va demanar la declaració de López en el torn de qüestions prèvies del juí després que Benavent haja manifestat que el seu ex-sogre havia manipulat les gravacions traslladades al jutjat i que relacionen a diferents càrrecs públics i empresaris amb presumptes irregularitats.

Sobre aquest tema, López, investigat en una altra de les peces d'Imelsa, ha manifestat que va comparéixer en Fiscalia al setembre de 2014 i va entregar un ordinador del seu domicili i unes gravacions que tenia Benavent arxivades. "Les tenia perquè estaven en el meu ordinador, en la meua casa de camp", ha dit.

Ha explicat que les gravacions -en les quals es pot escoltar a diferents polítics i càrrecs públics- les va fer Marcos Benavent i, després, les va bolcar en el seu ordinador. Per a accedir a la instal·lació informàtica hi havia una clau i, segons ha comentat, "tots la coneixíem".

El testimoni ha manifestat que Benavent li va informar que feia les gravacions però, en eixe moment, desconeixia a qui o el contingut. Les ha pogut escoltar 'a posteriori'. "Estic gravant a una sèrie de persones", em deia. Però mai va estar present.

Preguntat per si va manipular els dispositius informàtics o les gravacions, ha afirmat que "no". "No he tocat per a res les gravacions. No he manipulat mai les gravacions", ha insistit. I ha afegit: "No he estat amb Marcos manipulant res ni he vist mai que les haja manipulat".

Ha explicat que les gravacions que va entregar al ministeri públic les va descarregar en un pendrive, "i només això. Res més", ha insistit. Interpel·lat per si, a més, va entregar altres pendrives a periodistes o polítics, ha contestat que "no".

En aquest sentit, preguntat per si no va donar un dels dispositius a Rosa Pérez, ha afirmat que "no". "Jo només vaig portar a Fiscalia l'ordinador i les gravacions de la meua casa", ha assenyalat.

D'altra banda, ha afirmat que Marcos Benavent li va mostrar dos apartaments que havia adquirit en la localitat alacantina de Xàbia -que inicialment estaven a nom de Berceo Manteniments-. "Jo els vaig veure i tinc fotos", ha dit.