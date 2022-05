The Paelleta, Lucia Castelló i Tia Visantica guanyen el II concurs de TikTok en valencià de Plataforma per la Llengua

The Paelleta, Lucia Castelló i la Tia Visantica són les guanyadores, triades entre 38 participants, de la segona edició del concurs de TikTok en valencià, impulsat per la Plataforma per la Llengua amb l'objectiu "d'incentivar la llengua pròpia en aquesta xarxa social, la que més fan servir els joves entre 12 i 20 anys".