Una entitat planteja que el dret civil valencià es tramite juntament amb la reforma de l'article 49 de la Constitució

L'entitat ha entregat aquest mateix dilluns als diferents grups parlamentaris aquesta iniciativa que pretén que el parlament autonòmic demane al Congrés dels Diputats que donen suport a "qualsevol modificació constitucional plantejada per a la recuperació efectiva i urgent del Dret Civil Valencià, competència prevista en l'Estatut d'Autonomia de 1982", segons ha informat la cambra autonòmica en un comunicat.

Morera ha mostrat el seu suport a la iniciativa, "una reclamació històrica de la nostra societat, un element que ens uneix a la majoria de forces democràtiques, sindicats i associacions de tota classe i que tracta de fer justícia front una discriminació que no té sentit i que dura massa temps".

"El reconeixement del dret civil valencià, la possibilitat que Les Corts puguen legislar sobre molts aspectes sense por a derogacions per part del Tribunal Constitucional és un dels elements clau de l'agenda política valenciana i del nostre autogovern i el respecte cap a les institucions que representen en el poble valencià. Com ho és el finançament just que mereixem per llei i per justícia", ha expressat Morera.

Segons assenyala la cambra, "el Dret Civil Valencià modern, hereu del Dret Foral abolit amb el Decret de Nova Planta de 1707, és una competència reconeguda en l'Estatut d'Autonomia, tot i que des de 2016, les lleis que desenvolupen alguns aspectes d'eixe ordenament van ser derogades pel Tribunal Constitucional".

Al febrer de 2020, Les Corts Valencianes van aprovar demanar una reforma constitucional per a incloure el reconeixement al dret civil valencià, i eixa iniciativa està admesa a tràmit per la Taula del Congrés dels Diputats, "però, 26 mesos després, no s'ha previst una data que fixe aquest punt en l'ordre del dia, per al seu debat i votació", assenyala la cambra.

El president Morera, en la mateixa línia que l'Associació de Juristes Valencians, considera que la reforma pendent de la redacció de l'article 49 de la Constitució, "és el moment processal ideal per a incloure també el dret civil valencià i acabar amb una anomalia i greuge històric amb el poble valencià".