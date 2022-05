Elísabet Benavent tanca aquest dimecres en la Biblioteca Valenciana el cicle Trobada d'Escriptors

L'esdeveniment no requereix reserva de plaça i permetrà al públic xarrar amb l'escriptora valenciana coneguda per la col·lecció de llibres protagonitzats per Valeria, que va començar la seua marxa en 2013 en paper i va saltar en 2020 a les pantalles de la plataforma Netflix, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Els llibres 'En los zapatos de Valeria', 'Valeria en el Espejo', 'Valeria en Blanco y Negro' i 'Valeria al Desnudo' componen la saga, a la qual se sumen altres títols d'aquesta autora supervendes, com 'Persiguiendo a Silvia', 'Seremos recuerdos' o 'El arte de engañar al karma'.

Amb la participació de Benavent es conclou aquesta edició de la Trobada amb Escriptors que ha recuperat la presencialitat i per la qual han passat 2.000 escolars de tota la Comunitat Valenciana.

La nòmina d'escriptors que enguany han passat per la Biblioteca Valenciana ha sigut: Blue Jeans, Rafa Lahuerta, Ana Penyas, Elia Barceló, Bàrbara Blasco, Ximo Cerdà, Maria Viu, Sandra Capsir, Juan Vicente Piqueras, Muriel Villanueva, Enric Senabre, Bibiana Collado i Elísabet Benavent. A més, s'han desenvolupat tallers didàctics dedicats al còmic, cal·ligrafia, narrativa, poesia, teatre i biblioteconomia.