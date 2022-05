La UA reivindica la seua relació amb Cuba en la investidura com a doctor honoris causa de l'arquitecte Daniel Taboada

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha presidit una cerimònia que ha servit per a reivindicar l'estreta relació entre la institució alacantina i el país del Carib: "La Universitat d'Alacant té un deute amb persones com Taboada, que des de l'oficina de l'Historiador de l'Havana, sota la direcció d'Eusebio Leal, també doctor honoris causa per la nostra universitat, van ser pioners d'un projecte hui consolidat després de 26 anys d'èxits acadèmics".

Navarro ha realitzat un repàs de la relació que uneix a la Universitat d'Alacant i a Cuba. Un vincle que es perllonga des de fa 26 anys i que ha defès assegurant que "l'obertura de relacions amb Cuba no era solament un haver d'imposat per la història, sinó també una oportunitat estratègica".

El 'Projecte Havana' ha servit per a "teixir unes relacions que han passat a formar part dels senyals d'identitat de la Universitat d'Alacant a través dels milers d'estudiants, professors i gestors" que han participat en el projecte".

"Taboada ha sigut, amb el seu treball com a arquitecte, una peça fonamental en un dels grans objectius de l'Oficina de l'Historiador: restaurar i conservar el patrimoni construït de l'Havana Vella, un centre històric inclòs per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat", ha asseverat la rectora.

També ha felicitat als nous doctors investits per la Universitat d'Alacant, a els qui s'ha dirigit per a desitjar-los que aquest "no siga més que el primer pas d'una, confie, llarga, fructífera i exitosa carrera investigadora".

El nou honoris causa ha realitzat un ampli recorregut per la seua trajectòria en la seua intervenció davant el públic en el Paranimf. Un discurs en el qual ha prestat especial atenció a la seua vinculació amb la UA i la seua fascinació pel campus alacantí.

Taboada ha repassat la seua carrera professional que "constitueix un importantíssim component intangible que dóna tant suport com sostín al tangible: l'esquelet i la carn". Durant el seu discurs ha ressaltat l'àmplia i continuada relació amb la UA; no només a Alacant o a Cuba, sinó també a través d'altres institucions i organismes com el Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni (CICOP).

Abans de finalitzar el seu repàs a tota una vida dedicada a la conservació del patrimoni, l'arquitecte cubà ha mostrat el seu agraïment al padrí de la cerimònia, Antonio Jiménez Delgado i a la Universitat d'Alacant.