Bramant porta la lluita LGTBI+ a Sant Miquel dels Reis, amb una obra amb tocs de comèdia i picades d'ullet a Lorca

Idea original de Bramant Teatre per a la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, l'obra inclou picades d'ullet a l'experiència de Federico García Lorca per a formar una 'troupe' itinerant amb La Barraca, que va portar la cultura a diferents punts d'Espanya durant la Segona República.

El Monestir de Sant Miquel dels Reis ha acollit aquest dilluns la presentació d'aquest espectacle, a la qual han assistit la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; els coautors de la peça, Jerónimo Cornelles i Guadalupe Sáez, i els huit intèrprets.

L'elenc està format per Raisha Cosima i Saphira Cosima, especialistes en ball 'vogue'; Candela Mora, que treballa amb la interpretació actoral i té formació en ball, música i veu; Elsa Moreno, que practica la poesia i la dansa contemporània; l'actor Javi Nadal; Víctor Mula, format en balls urbans; Mire Muñoz, saxofonista i percussionista professional, i Liz Dust, travesti, actriu, 'performer' i humanista, amb una carrera en la investigació universitària.

En un to distès, amb tocs de comèdia, 'La caravana de les flors' mescla les vivències reals dels seus intèrprets per a "posar la seua veu en el centre" de la peça amb moments històrics de la lluita pels drets humans del col·lectiu LGTBI+ i la normalització i dignificació de la seua opció de vida.

L'obra alterna el text amb música en viu, cançons, balls urbans i dansa contemporània, i presenta una "festa" de color, alegria, sensibilitat i delicadesa, com les flors a les quals fa referència el seu títol, amb la projecció de vídeos de testimoniatges de membres del col·lectiu de generacions més madures.

CARAVANA DE "LLUM I COLOR"

"Amb aquesta obra, una caravana de llum i color arribarà a aquest espai en el qual tant es va patir", ha agregat Amoraga en referència al fet que el monestir va ser una presó durant la dictadura franquista en la qual persones homosexuals, bisexuals i transsexual van complir condemna per la llei de vagues i dolents.

Amoraga ha destacat que l'obra "exalta el respecte a la diversitat de la societat actual i promou la convivència i la igualtat, valors que mai cal deixar d'estimular". "La societat més retrògrada mana als marges el que és diferent, però amb les nostres singularitats, tots formem part i enriquim la societat", ha expressat.

Així mateix, ha ressaltat que gràcies a espectacles com aquest, l'espai "deixarà d'estar en els marges i passarà a estar en el centre del cor de les persones".

"ACTE POLÍTIC"

Per a crear 'La caravana de les flors', des de Bramant Teatre es va convocar un càsting obert al qual es van presentar un centenar de persones i finalment es van seleccionar huit. Durant febrer i març, els coautors van conformar unes dinàmiques de grup per a extraure allò del que l'elenc volia parlar i transformar-ho en material escènic.

"Les microhistòries componen la macrohistòria del col·lectiu, per açò l'obra junta l'universal amb l'individual. És bonic poder trobar les fites de la història dins de la línia temporal de la vida d'una persona", ha subratllat Guadalupe Sáez, alhora que ha expressat el seu "desig" que aquesta peça "es convertisca en un punt de trobada que permeta al públic arribar a històries de persones que a voltes queden en els marges".

Per la seua banda, Jerónimo Cornelles ha assegurat que "els i les intèrprets de 'La caravana de les flors' aconseguiran fer plorar d'emoció, riure i fer que el públic s'ho passe bé". "Aquest espectacle m'ho vaig plantejar com un acte polític, un posicionament clar a favor de la lluita del col·lectiu LGTBI+, perquè no és un tema passat i segueixen arribant notícies d'agressions, fins i tot de morts de persones, simplement per ser com són", ha conclòs.

L'accés per a gaudir de l'espectacle serà mitjançant invitacions, que podran retirar-se a través de la plataforma Eventbrite a partir del pròxim 1 de juny. Mentrestant, continuen els processos d'assaig i engegada de l'espectacle amb un equip valencià, des del vestuari a l'escenografia, il·luminació o escenografia.