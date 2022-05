La sorprendente revelación de James Corden sobre cada cuánto tiempo se lava el pelo

James Corden es uno de los rostros más conocidos en la televisión en Estados Unidos. El presentador británico tiene su propio show de entrevistas, por el que pasan las mayores celebridades del momento.

En su propio programa, Corden, de 43 años, sorprendió a sus seguidores hablando de sus hábitos de higiene. Todo empezó al surgir el tema de la sequía que está pasando Los Ángeles, lo que ha llevado a las autoridades a que se duchen más rápido.

"Entro y salgo en tres o cuatro minutos. Uso jabón, pero no me lavo el pelo. Lo lavo cada dos meses. Esta es una historia real. No creo que sea desagradable", dijo Corden, según recoge The Sun.

El presentador se sorprendió al saber que el tiempo promedio de ducha en Los Ángeles es de 10 minutos y agregó: "Estás bromeando... ¿qué? Si ese es el promedio, eso significa que hay personas allí durante 20 minutos ¡Oh, Dios mío!".

James Corden saltó a los titulares también recientemente después de que revelara cómo perdió casi 40 kilos de peso. "No como hasta las 12. Tengo un entrenador con el que boxeo la mayoría de las mañanas. Intento comer sano y no privarme".

No obstante, el showman rechaza el concepto de dieta: "La noción de ponerse a dieta es todo lo que está mal, porque en algún momento lo vas a revertir. "Es como el Dry January: es genial si dejas el alcohol en enero, pero en el fondo de tu mente piensas: 'Bueno, en febrero voy a tomar una copa'", dijo.