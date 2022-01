Dakota Johnson y la ingeniosa respuesta que le da a James Corden tras sufrir un percance con su vestido

THE LATE LATE SHOW

Desde que apareció en el programa de Ellen DeGeneres en 2019, Dakota Johnson se ha convertido en la reina de los talk shows. Hace unos días, la actriz acudió como invitada a The Late Late Show de James Corden y nos sorprendió con un pequeño vestido rojo que, sin duda, se ha convertido en el gran rival del eterno Little Black Dress (pequeño vestido negro).

Para la aparición, Johnson usó un mini vestido rojo con mangas largas de Magda Butrym que causó sensación en internet. Sin embargo, también le jugó una mala pasada nada más empezar el programa.

Al comienzo de la entrevista, la actriz intenta sentarse en una posición cómoda en el sofá, pero cuando cruza las piernas, se coloca rapidamente las manos para cubrirse donde se le sube la falda. Corden nota que está un poco incómoda y le pregunta: "¿Estás bien?... ¿Estás bien? ¿Estás preocupada?... ¿Quieres mi chaqueta?".

A esto, Dakota Johnson tuvo la mejor respuesta que podría haber dado: "Estoy bien. No es nada que nadie no haya visto ya". Esto fue, por supuesto, una referencia a su papel de Anastasia Steele en la saga de películas 50 Sombras de Grey, que está repleta de desnudos de la actriz.

Pese a este pequeño desliz, para la actriz es muy importante la ropa que lleva puesta, como así comentó a la edición inglesa de la revista ELLE: "Salir al mundo, peinarse y maquillarse y usar un atuendo para lucir de cierta manera, es súper discordante. Así que usar ropa en la que me sienta como yo mismo es vital. Siento que es una versión de mí".

Dakota Johnson se ha convertido en todo un referente gracias a su estilo único y desenfadado, con prendas básicas y sencillas, pero que sabe combinar con micho estilo. A diferencia de otras estrellas e influencers estadounidenses, los looks de la actriz recuerdan mucho a los que llevan las mujeres europeas, sin necesidad de estar sobreproducidos para dar una buna impresión.

Para el show de James Corden, Dakota apostó por un Little Red Dress de Magda Butrym, la diseñadora que ha puesto a la moda polaca en el mapa de las firmas lujo. El vestido mini que lució Dakota Johnson es la reinterpretación de uno de sus clásicos más aclamados y lo ha actualizado con un escote en uve más alto, creado gracias a un adorno floral. Actualmente, el diseño está rebajado, pasando de costar 1.165 a 699 euros.

Para combinarlo, la actriz y su estilista apostaron por un total look en rojo con unos zapatos de tacón de aguja de Manolo Blahnik de ante a juego. Con este conjunto, Dakota Johnson demostró que no siempre es necesario ir de negro para crear un look memorable.