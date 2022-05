Qué pasaría si Ucrania ganase Eurovisión 2022

Ucrania es uno de los países favoritos para ganar esta edición de Eurovisión y su canción se ha convertido en todo un símbolo de resistencia del pueblo ucraniano ante la invasión por parte de Rusia.

El grupo ucraniano Kalush Orchestra es el favorito de esta edición, con un 43% de posibilidades de ganar, según las últimas apuestas. Tras clasificarse en la primera ronda de las semifinales, actuará en duodécima posición en la gran gala final que ha comenzado este sábado 14 de mayo a las 21.00 horas.

La canción de Ucrania, un símbolo de resistencia

'Stefanía' es el tema de Ucrania que mezcla folk, hip hop y un toque electrónico y que compuso el líder del grupo para dedicar a su madre antes de que estallase la guerra. Sin embargo, el conflicto ha otorgado a este tema otro significado.

"La gente la ha hecho muy suya con la guerra, con lo que está ocurriendo" y se interpreta de una forma dual: la primera interpretación "es que Stefanía es la madre Ucrania, la madre de todos, y, por otra parte, está dedicada a las personas que echan de menos a sus madres y más en estos momentos de la guerra que a lo mejor no están presentes", explicaba a la Agencia EFE el líder del grupo, Olenh Psink.

Pero, ¿qué sucedería si gana Ucrania? ¿Se podría celebrar la próxima edición en este país? Según la normativa general del certamen, el país ganador se convierte en el anfitrión de la edición posterior. No obstante, ante una situación de conflicto bélico como la que vive actualmente Ucrania, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no dispone de un protocolo concreto.

Alternativas a Ucrania para albergar el festival

Ante esta situación, y sin un criterio concreto establecido sobre qué país podría acoger la edición de 2023 si gana Ucrania, algunas ciudades ya se han ofrecido a hacerlo si el país continúa en guerra y no dispone de las infraestructuras y de la seguridad suficientes.

La ciudad de Estocolmo (Suecia), así como las ciudades españolas de Valencia y Barcelona, se han ofrecido a que la organización considere el cambio de sede como muestra de apoyo a Ucrania.

Aunque pueda parecer complicado, no se trata de una situación tan extraña en la historia del festival. Como recogen en el portal CulturaOcio de Europa Press, fue en 1958 cuando se estableció que el país ganador del certamen era el primero al que se le otorgaba ser la sede al año siguiente.

No obstante, esta norma no se ha cumplido en cinco ocasiones. La primera vez ocurrió en 1960, cuando Reino Unido fue el anfitrión, cuando Países Bajos rechazó la propuesta. En 1963 se repitió con Francia, y Reino Unido volvió a ejercer de país anfitrión. En 1972 volvió a ocurrir, ya que Mónaco no disponía de una sede idónea para el festival y en 1974, cuando Luxemburgo rechazó ser la sede. La última vez que ocurrió fue en 1980, cuando La Haya se convirtió en la ciudad anfitriona, aunque Israel fuese el país ganador.