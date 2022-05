Consultorio de Vivienda: "El pelo de mi perra provoca quejas de vecinos y no quieren que subamos en ascensor, ¿pueden obligarme?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Habitación invivible

PREGUNTA Vivo en un piso de tres personas en el que cada uno tiene el contrato de alquiler por habitación. Tras varios meses de problemas con una humedad, las últimas lluvias han dejado inhabitable la mía. Aunque me iré del piso tan pronto como sea posible, el mes de mayo estaba ya pagado y ahora la casera no me devuelve el dinero del alquiler.

La propietaria argumenta que el problema es del tejado y eso corre a cuenta de la Comunidad, no es un problema del piso en sí por lo que no me exime de pagar la renta. ¿Es esto legal? ¿Cómo puedo hacer si me quiero ir del piso recuperando el dinero de este mes y la fianza? Muchas gracias de antemano por la respuesta

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la habitación es inhabitable es causa directa de resolución del contrato y, por ello, la arrendadora debe reintegrarle la parte proporcional pagada de la renta hasta el día que abandone la vivienda y devolverle la fianza.

Problemas con la plaza

PREGUNTA Tengo alquilada una plaza de garaje y el inquilino no respeta las normas, como peatón, en lugar de subir por los ascensores sube y baja por la rampa, con el riesgo que conlleva; se le ha enviado burofax para que deje de hacerlo, pero no hace caso, la Comunidad me ha amenazado con denunciarme a mí sI pasa algo. ¿Qué culpa tengo yo?

Podría dejar de alquilarle la plaza, pero es el único que puede mantener la plaza porque es amigo del dueño de la furgoneta que aparca al lado, ya que éste en cuanto hay un coche en esa plaza lo golpea, arranca matrículas, etc. y la gente no me quiere alquilar la plaza, sólo este hombre que no le hace nada, porque son amigos, ¿qué puedo hacer?

Al tipo de la furgoneta no le puedo denunciar porque no puedo demostrarlo, por lo tanto si echo al inquilino de mi plaza me quedo sin poder alquilarla, ¿hay alguna solución? La Administradora de la Comunidad no me da soluciones, sólo me dice que eche al inquilino y yo no quiero porque pierdo el dinero que lo necesito.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que me comenta es causa de resolución del contrato si con ello se puede estar causando problemas a la comunidad y pueden demandarle directamente.

Envíele burofax al respecto para que proceda el cese inmediato de esta actuación apercibiéndole que si persiste en su conducta procederá a resolver el contrato.

Porros en la terraza

PREGUNTA Mi vecino de abajo fuma porros en su terraza. Cierra su puerta de la terraza para que no le entre el olor en la suya. Cada vez que fuma yo tengo que cerrar mis ventanas para que el olor no entre en mi casa.

Muchas veces ya no abro las ventanas, por precaucion y para evitar que se meta el olor dentro de mi casa. Ya no puedo abrirlas ni en verano para refrescar porque no sé cuándo va a fumar. ¿Podría hacer legalmente algo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En principio es complicada la solución porque lo que hace este propietario no contraviene ninguna normativa al fumar en el interior de su vivienda, ya que entiendo que únicamente la tenencia de este tipo de sustancias es para autoconsumo y no para otros, que en este último caso sí que podría ser constitutivo de un delito.

Echar a la perra de mi casa

PREGUNTA Hay dos vecinos que se quejan de que hay pelos de mi perra en zonas comunes. Yo procuro limpiar muy bien mi casa, pero no puedo evitar que se le caiga el pelo, mientras bajamos o subimos en el ascensor y salimos o entramos de la calle.

Me ha mandado una carta el administrador diciendo que debo tomar medidas especiales de limpieza. Que tomarán medidas, como no dejarme usar el ascensor, incluso obligarme a echar de mi casa a mi perra. Es mi familia, ¿pueden obligarme a que se vaya de mi casa?