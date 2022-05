"Ets home o dona?": Una campanya demana deixar expressions irrespectuoses amb el col·lectiu LGTB+

'M'entenc molt bé amb gent com tu', 'Jo accepte als 'maricones' però que no se'ls note' o 'Ets un home o una dona?' són alguns exemples que rebutja enguany la seua campanya del 17 de maig contra la LGTBfòbia, amb l'objectiu que la gent òbriga els ulls.

"L'estigma i la violència cap a les persones LGTBI+ es justifica amb determinats discursos d'odi cap al col·lectiu que la majoria de persones naturalitzem per haver sigut socialitzades en el sistema cis-hetero-patriarcal misogin, racista, capacitista, colonial i capitalista. La majoria la perpetuem sense donar-nos compte o basant-nos en informació falsa i és necessari fer-nos conscients d'aquests missatges per a poder modificar aquests comportaments", explica Alicia Hervás com a tècnica de l'entitat.

Detectar aquests missatges 'LGTBfòbics' i 'serofòbicos' és fonamental per a deixar de repetir-los i aturar "les mal anomenades bromes", ja que "els acudits i les bromes són la base de cultiu de delictes posteriors com a amenaces o agressions". Per açò des del col·lectiu insten a "actuar en el primer moment en què es produeixen" i adverteixen que seguiran eixint al carrer per a combatre aquests posicionaments.

El 17 de maig, a les 19 hores, Lambda organitza una concentració en la plaça de Manises de València, on es llegirà un manifest contra la 'LGTBfòbia'.

També repartirà per la ciutat cinc arco iris al llarg de la setmana: dimarts 17 de maig, de 10 a 13 hores, a la plaça de l'Ajuntament; dimarts 17, de 17 a 20 hores, a la plaça dels Pinazo; dimecres 18, de 17 a 20 hores, en la plaça de Baró de Cortés; dijous 19, de 17 a 20 hores, en la plaça de Benimaclet; divendres 20, de 17 a 20 hores, en la parada de metro Facultats.

En aquests punts s'oferirà informació sobre els servicis que ofereix l'entitat i l'oficina Orienta de la Generalitat, a més d'entregar fullets sobre com actuar en cas de patir una agressió i sobre el programa 'Al loro!' que denuncia els discursos d'odi en xarxes socials.

Les entitats LGTB+ calculen, a partir del nombre de casos que tenen coneixement, que al voltant del 80% de les agressions 'LGTBfòbiques' que es produeixen no es denuncien. Al llarg de 2020 es van registrar a Espanya més de 1.400 delictes d'odi, dels quals en tercer lloc figuraven els motivats per orientació sexual i identitat de gènere, segons arreplega últim informe sobre l'evolució dels delictes d'odi publicat pel Ministeri d'Interior.