Comença la tramitació de la petició de reparació per als represaliats Peset Aleixandre, Carceller i 'Bluff'

Amb aquest procediment, que busca "tancar ferides i un deute" amb les famílies d'aquestes víctimes que "massa vegades han baixat el cap", el seu entorn més proper sol·licita a través de la Delegació del Govern l'obtenció d'aquest reconeixement a la reparació moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar.

El títol, que és un "simple diploma" però que "diu molt" i "queda per sempre per a les famílies", s'inclou en la Llei de Memòria Històrica i en el mateix l'Estat "honra a aquells ciutadans que van patir directament la injustícia i els greuges derivats de la Guerra Civil i Dictadura franquista".

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha rebut aquest divendres en el Palau del Temple a les famílies d'aquestes tres víctimes "emblemàtiques". "No és una qüestió de remoure el passat com uns altres volen fer veure", ha manifestat als mitjans Calero, visiblement emocionada, al mateix temps que ha defès que "no serem una societat digna fins que no tanquem aquesta ferida i mentre hi haja gent en cunetes i fosses comunes". "Hui és dels dies pels quals mereix ser delegada del Govern", ha expressat.

Calero ha incidit en la importància d'aquest reconeixement "perquè alleuja el dolor dels familiars". "Com a societat tenim l'obligació de donar dignitat a persones que han estat durant anys en cunetes i fosses. No podem oblidar la reparació moral per aquells que van perdre la seua vida, la seua llibertat o patrimoni pel fet de defendre una ideologia", ha manifestat.

"AQUESTS ANYS HE PLORAT MOLT"

En primer lloc, Tina Rabanal, filla de l'editor de La Traca, Vicente Miguel Carceller, ha confessat que portava "molt de temps esperant" aquesta trobada "tan bonica i emotiva", després d'una època en la qual "no pensàvem massa allò viscut" i en la qual "es podia parlar poc" i es tenia "poca consciència de tot".

Ara, ha explicat, des de fa uns 10 anys, quan "va començar tot a moure's", ha aprofitat "amb totes les forces" el moment i han passat "coses molt bones". "Aquests anys he plorat molt, ara estic més serena, però al principi era un xoc darrere d'un altre", ha relatat.

Per la seua banda, Mª Olivia Gómez, filla de Carlos Gómez Carreras, que s'ha desplaçat València des de Hawaii, on resideix, ha assenyalat que fins que no es va començar a investigar sobre el seu pare "no sabia res" i ha agraït l'"increïble esforç" que realitza l'Estat per elles. "És molt emocionant", ha destacat. I ha afegit la néta del dibuixant i filla de Mª Olivia que està "molt orgullosa" per tots aquests "moments molt especials" que "ixen fora de les fronteres".

Carmen Peset, filla de Peset Aleixandre, ha celebrat també l'inici dels tràmits per a obtindre la Declaració de Reparació i Reconeixement Personal després de "molts anys de lluita i reconeixement", al mateix temps que ha incidit en la importància de "no perdre la història" i en el paper de la gent jove en relació a la memòria històrica: "Els falta informació i no tenen molt interés, estan pendents d'altres coses. I, si no se soluciona, seguirà sent una tireta en la història d'Espanya, és necessari per a tots".

"EXEMPLE PER A MOLTS"

Finalment, el coordinador del Grup Recuperació de la Memòria Històrica, Matías Alonso, ha subratllat que els familiars de Peset Aleixandre, Vicente Miguel Carceller i Carlos Gómez Carreras són "una mostra de fins a on se senten els valors de les autoritats democràtiques que tenim hui" i que, al mateix temps, són "mereixedores del nostre aplaudiment i agraïment".

"Sou exemple perquè molts que no s'atreveixen a demanar ho facen", ha manifestat Alonso, que ha destacat que amb l'inici d'aquest procediment "es comença a tancar un deute". "Esteu proclamant la innocència dels vostres pares i avis i el Govern us la certificarà, això és l'important", ha afegit.

Alonso ha posat en valor que els familiars d'aquestes tres víctimes de la repressió de la postguerra "han exercitat el seu dret" amb la petició per a obtindre aquest reconeixement a la reparació moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar que "reconeixerà que aquestes tres víctimes emblemàtiques van ser represaliades sent innocents". "Això té moltíssim valor per a fills i néts que massa ocasions han hagut d'acatxar el cap, ara ja no", ha postil·lat.

Juan Bautista Peset Aleixandre va ser catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de València. El 24 de maig de 1941 va ser afusellat en el cementeri de Paterna. Vicente Miguel Carceller era editor de la revista satírica i anticlerical La Traca. Va ser afusellat el 28 de juny de 1940 a Paterna. Carlos Gómez Carreras, també conegut com 'Bluff', era dibuixant de la Traca. El van afusellar a Paterna el 28 de juny de 1940.