Isabel Gemio afirma que su parón profesional se debe a la ausencia de ofertas de trabajo que la ilusionen

La presentadora y comunicadora Isabel Gemio ha anunciado que se retira, ante las dificultades que encuentra para tener ofertas de trabajo, según avanzaba ella misma en una entrevista.

La que fuera una de los rostros televisivos más famosos de España se encuentra ahora en un parón profesional que la ha llevado a afirmar que es el momento de su retirada profesional.

"A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir... me da pereza, he trabajado 40 años, he trabajado en condiciones maravillosas", contaba en un acto promocional al que acudió recientemente.

Gemio no quiere cualquier cosa: "Si no son en según qué condiciones, no echo de menos nada, estar por estar debajo del foco, no", afirmaba.

Así, a sus 61 años prefiere centrarse "en vivir, porque la vida pasa muy rápidamente". Y dado que ha trabajado "40 años" afirma que no se puede quejar, solo "mirar hacia atrás con gratitud y alegría".