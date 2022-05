Junqueras lamenta que Junts "crea que le conviene la conflictividad" sobre el catalán y apuesta por "recuperar consensos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado este viernes que Junts se descuelgue del acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística y ha apostado por buscar "consensos o recuperar los que existían" para "defender el catalán" ante la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas y la decisión del TSJC de dar 15 días al Govern para darle cumplimiento.

"Lamentamos mucho que por razones partidistas y porque alguien crea que le conviene la conflictividad decida desdecirse de aquello que ha firmado y ha defendido siempre", ha señalado Junqueras desde el Fórum Europa Tribuna Catalunya en referencia al acuerdo sobre la lengua al que llegaron ERC, Junts, el PSC y los 'comuns' en marzo y del que los de Puigdemont se descolgaron horas después.

Ante esta decisión, ha dicho, "nos toca trabajar para construir consensos o recuperar los que existían, hacer propuestas y no renunciar a hacer lo que tenemos que hacer para defender la lengua catalana". En este sentido, ha pedido "que todos actúen con responsabilidad y generosidad y que pongan el país por delante de los intereses del partido o de una parte dentro de un partido".

Junqueras ha remarcado que ellos no son "responsables de la actitud que tengan los otros" y, por parte de ERC, ha asegurado que ellos tienen la voluntad de entenderse con todas las formaciones posibles para defender el sistema educativo catalán, "siempre y cuando esto no implique una traición a lo que nosotros consideramos que es útil para la sociedad y, sin duda, el sistema educativo lo es".

"El papel de las lenguas no se puede basar en porcentajes"

Sobre este sistema, ha remarcado que el papel de las lenguas no se puede basar en "porcentajes", porque, a su juicio, "no se adaptan a una realidad más compleja que cualquier porcentaje, ya que éstos no tienen en cuenta la realidad sociocultural de cada centro, ni de la familia, ni del alumno".

Así, ha dicho que "el objetivo prioritario debería ser la garantía de que todos los alumnos que pasan por este sistema educativo conocen adecuadamente las lenguas que forman parte de él, y esto es lo que ya ocurre en el sistema educativo catalán, así que no es necesario atacarlo con un porcentaje".

En todo caso, ha añadido, "si alguna lengua necesita más protección es precisamente la catalana, no sólo porque es la lengua propia de este país, que también, sino como garantía de inclusión y de igualdad de oportunidades".