Nacho Cano piropea a Chanel en 'El hormiguero': "Es una máquina, no creo que haya nadie más preparado en Eurovisión"

El hormiguero recibió este jueves la visita de Nacho Cano, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto, el musical Malinche, que llegará a Madrid el próximo mes de septiembre.

Tras comentar algunas curiosidades del proyecto con Pablo Motos, el presentador destacó que Cano había sido el descubridor de Chanel Terrero, la cantante que representará a España este año en Eurovisión.

"Tú fichaste a Chanel antes de que fuera seleccionada para el Festival", comentó el valenciano. "Es que ella, con quien realmente tiene contrato, es conmigo", le contestó el invitado.

"Lo que pasa es que me dijo lo que pasaba y a todos los artistas que tengo conmigo, si veo que pueden darle un subidón a su carrera, lo llevo haciendo muchos años, se lo doy", explicó.

Nacho Cano, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Y añadió que "Chanel es una máquina, llevo un año y tres meses ensayando con ella y no hay nadie en Eurovisión, aunque no he visto a los demás, que vaya más preparado que ella".

"Ella es un éxito que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje, y ella es una mestiza que hoy defiende a España en el Festival. Es un logro de nuestra nación, de nuestra cultura y de algo tan maravilloso como el mestizaje, que hicimos nosotros", afirmó Cano.

El productor musical continuó diciendo que "sé que Chanel va a responder increíblemente porque es una máquina de escenario. Me gustaría que la vieseis actuar en las tres disciplinas: Baile, canto y acting. Lo que mejor se le da es actuar".

"¿Qué ves cuando descubres a alguien?", quiso saber Motos. “Cuando alguien tiene magnetismo, la cabeza va hacia ahí y Chanel lo tiene, cómo mira, cómo se mueve… además tiene talento”, respondió el compositor.