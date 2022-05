El motivo por el que Natalia Sánchez no quiere casarse: "Bastante compromiso es ya compartir dos hijos y una vida"

Hace ya una década desde que Natalia Sánchez y Marc Clotet se conocieron y comenzaron una relación que ha dado fruto a sus dos hijos, Neo y Lia.

La actriz, que ha asistido a un evento publicitario, ha ofrecido declaraciones a Europa Press en las que ha hecho un balance de su vida. En él, habla sobre sus hijos, su marido y el porqué, de momento, no están pensando en casarse.

"El destino nos juntó y para mí es el mejor compañero de vida que se puede esperar", comienza la actriz, dedicándole estas bonitas palabras. "De momento estamos muy bien como estamos y bastante compromiso es ya compartir hijos y una vida".

Además, se ha pronunciado sobre tener un tercer bebé: "Si ya siento que no tengo tiempo que me gustaría para dos, con tres sería imposible. Necesito salir un poco de la nube de la maternidad".

Eso sí, aunque Natalia asegure que de momento no están pensando en el compromiso, no se cierra a ello: "No descarto que en el futuro nos casemos, podría ser, pero de momento no entra en nuestros planes".

También ha hecho declaraciones sobre su vida profesional, asegurando que tiene varios proyectos a la vista, entre los que están escribir un libro y otro que no puede contar.