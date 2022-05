Entrevista | Noel Schajris: "Sin Bandera es algo único, pero cuando estoy solo tengo más opciones de hacer cosas locas"

Con dos décadas de trayectoria musical a sus espaldas, el cantante argentino Noel Schajris nos atiende en mitad de algo inédito para él: una gira en nuestro país que concluye este martes en Madrid. Quizá su nombre no les suene, pero seguramente sí, y no solo si tienen de treinta para arriba, algunas de sus canciones como Entra en mi vida o Kilómetros.

¿Qué vibra le da el público español? ¿Cómo están siendo las sensaciones? Está siendo todo muy mágico, porque es la primera vez para mí. La primera vez cantándoles de esta manera, en la que la gente compra una entrada para verme, y 18 años de mi última vez. Fue en 2004, en otro contexto, abriéndole shows a Alejandro Sanz con Sin Bandera. Y de esa época quedó una amistad preciosa con Alejandro y con muchos otros artistas que admiro de España. 18 años sin venir... ¡Es una locura! Se siente muy especial y es un sueño hecho realidad que tenía desde hace mucho tiempo. Espero que no pase mucho tiempo, que nos veamos muy pronto y que sea el primero de muchos más viajes de una relación mucho más cercana con ustedes.

Cada artista encara una gira de manera diferente y tiene diferentes objetivos. ¿Qué espera de la gira? Es que sea un primer paso, un reencontrarnos, un reconocernos... Que nos emocionemos y que sea esa primera visita de muchas. No solo en España sino en Europa en general. Seguir creciendo como artista y que me conozcan como solita, porque conocen obviamente más Sin Bandera. Me encanta también poder expresar lo que hago solo y todo lo que genero como artista solista. Me lo paso muy bien.

"Me reencontré con ese que fui para abrazar al que soy"

Presenta Mi presente. ¿Cómo es el suyo? Es un presente de mucha creatividad y alegría. También de mucha gratitud, primero por la salud, lo más importante que tenemos, y, segundo, por poder seguir haciendo música, que es lo que más amo en la vida.

Noel Schajris. JORGE PARÍS

¿Siempre es mejor vivir el presente que recordar el pasado o pensar en el futuro? El presente es lo único vivo que hay. La vida transcurre en el presente. El futuro es una construcción mental y el pasado es nuestra historia, que es importante, pero no lo más importante.

"Hay tantas canciones, que no todas encuentran su momento inmediatamente"

En el disco ha recuperado canciones de hace veinte años que nunca grabó. ¿Cómo se consigue tener guardados tantos temas sin que vieran la luz? Qué locura, ¿no? (ríe). Hay tantas canciones, que no todas encuentran su momento inmediatamente. Este disco ha sido pandémico. Al estar en casa, nueve meses sin salir a trabajar, te da el tiempo y la energía para poder reencontrarte con todas esas partes de ti mismo. Las canciones son parte de ti mismo y estaban también olvidadas. Fue algo muy simbólico reencontrarme con ese que fui para abrazar al que soy.

Trabaja en solitario y también para Sin bandera. ¿Cómo se desdobla a nivel artístico? ¡Es verdad! Vengo también de promocionar el último disco de Sin Bandera y sí, de repente tienes que cambiar el rollo. Es como ponerse chips diferentes (ríe). ¡Pero están relacionados y entrelazados! Yo soy Noel Schajris, de Sin Bandera.

"Ser romántico es ser valiente y vulnerable, no cursi"

¿Se diferencian mucho esos dos 'Noeles'? Un poquito sí. Hay muchas similitudes, pero lo que genero en cada faceta es muy diferente. Sin Bandera es algo único, pero cuando estoy solo tengo más opciones de investigar y de hacer cosas más locas y te permite volar en diferentes direcciones. Y esa libertad me encanta.

Sabe que marcaron a una generación y que sus canciones son casi himnos, ¿no? Es que son veinte años, son muchos compartiendo música. Pero a la vez siento que estoy empezando de muchas maneras. Y eso me fascina, porque significa que seguimos aprendiendo y que hay un público que te sigue descubriendo, y eso me motiva.

"Lo que busca Sin Bandera es hacer buena música, seguir disfrutando lo que hacemos y seguir disfrutando lo que podamos a nivel artístico. Eso es el éxito, ser feliz con lo que haces y defenderlo con orgullo"

Si pudiera viajar a su yo de hace 20 años, cuando la fama llamó a su puerta, ¿qué le diría? Que estuviera tranquilo y que siguiera amando la música y aprendiendo, porque siempre va a seguir empezando.

Cuando se junta con Leonel García, ¿lo que buscan es repetir el éxito? Lo que buscamos es hacer buena música, seguir disfrutando lo que hacemos y seguir disfrutando lo que podamos a nivel artístico. Eso es el éxito, ser feliz con lo que haces y defenderlo con orgullo. Después, el éxito comercial o en números de un proyecto es otra cosa, y depende de un montón factores. No es el objetivo principal del grupo.

En este disco ha colaborado con otras artistas. ¿Cuál es la reivindicación de Noel respecto a ellas? Yo soy feminista. De hecho hay una canción que se llama así y que no la he sacado. Amo a la mujer y creo que ella es la magia de este mundo. Hay que trabajar mucho todavía para lograr un montón de cosas importantes: igualdad de sueldo, de oportunidades y, obviamente, acabar con la violencia de género. Como padre de mi hija quiero que ella tenga un mundo diferente y soy el primer feminista en buscar ese mundo en el que se la respete. Hay muchas cosas que cambiar en este sistema y creo que estamos en el camino. Cuentan con mi apoyo al cien por cien, porque en esto estamos todos, no es una lucha solamente de ellas.

"Yo soy feminista. Amo a la mujer y creo que ella es la magia de este mundo"

Entre tanto ruido y sonido nuevo, ¿queda espacio para la música melódica? Por supuesto. El espacio siempre ha estado ahí, solo que los reflectores no lo muestran tanto. Incluso Bad Bunny menciona a Sin Bandera en una canción de su último disco para reivindicar la música romántica. Para mí, ser romántico es ser valiente y vulnerable, no cursi. Hay una diferencia entre ser romántico y ser cursi. Además, hay muchos artistas jóvenes que quieren hacer música desde el corazón.

Noel Schajris. JORGE PARÍS

Ha sacado el disco en tres formatos diferentes, uno de ellos el casete. ¿Cree que habrá fans que ni siquiera sepan cómo utilizarlo? Claro. Hay chicos y chicas de 18 y 20 años que me siguen y dicen: '¿Qué es eso?'. Eso es un casete y, si no quieres gastar pilas, puedes rebobinarlo con un boli (ríe).

NOEL SCHAJRIS Buenos Aires. 47 años. Cantante, compositor, pianista, ganador del Grammy Latino, lleva 20 años triunfando. En solitario y, sobre todo, siendo parte del dúo Sin Bandera junto a Leonel García, con seis discos en el mercado. Como solista, ha grabado duetos con John Legend, Brian Mcknight, Luis Fonsi, Grupo Latino, Bronco y Reik, entre otros.

¿Con qué artista español le gustaría colaborar? Con Alejandro Sanz. Haber sido coautor de uno de sus temas para el disco La música no se toca. Rosario Flores, Antonio Carmona, Niña Pastori... Me fascina el flamenco.