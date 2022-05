Trias descarta presentarse como candidato a la alcaldía de Barcelona y apuesta por Neus Munté y Jordi Martí: "Estoy jubilado"

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha descartado presentarse como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2023 tras la renuncia de la líder de Junts en el consistorio Elsa Artadi: "Estoy jubilado. Lo que tiene que hacer la gente es no buscar al abuelito".

En una entrevista de Ràdio 4 y La 2 recogida este miércoles, ha afirmado que, "con todo el respeto", quiere evitar a la situación del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, que con 79 años se ha presentado a las primarias para ser candidato.

Ante la situación de Junts tras la marcha de Artadi, Trias ha apostado por los concejales Neus Munté y Jordi Martí como posibles candidatos del partido a la Alcaldía: "No es cierto que no haya gente. Lo que necesita esta gente es el apoyo del partido, pero no puntual".