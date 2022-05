Elsa Artadi deja la política activa: "No me siento con fuerza para seguir"

"No tengo la energía para servir a la ciudadanía como se merece", ha afirmado Elsa Artadi sobre el motivo que la lleva a dejar la política activa. En una rueda de prensa convocada a última hora, la hasta ahora candidata de JuntsXcat al Ajuntament de Barcelona, ha anunciado su renuncia a todos los cargos y funciones que ostenta en el grupo municipal, en el Parlament y en el partido.

"No me siento con fuerza", ha confesado, y ha matizado que "no tiene que ver con la actual situación política". Ha vuelto a asegurar que "no puedo seguir con la misma fuerza y energía como lo hacía hasta ahora" y ha concluido que "es la decisión correcta y la única que puedo tomar".

Hace aproximadamente 10 días que se estaba cuajando esta posibilidad, pero solo lo sabían algunos de sus colaboradores más estrechos. Según fuentes cercanas a Artadi, los acontecimientos se dispararon ayer.

Desde JuntsXCat admiten que esta renuncia de Artadi supone todo un terremoto para el partido.