Junqueras (ERC) espera la "millor" i "màxima" representació del seu partit a Alacant per a 2023

En declaracions als mitjans en la capital, al costat del candidat de la formació per a 2023, Mikel Forcada, ha explicat que la seua presència en la ciutat es deu al començament d'una ronda de visites que ha arrancat aquest dimarts i ha afirmat que "tenia ganes de tornar" a la ciutat.

"Estem convençuts que les nostres propostes són les més útils per al conjunt de la ciutadania, i a Alacant, en barris com Juan XXXIII hi ha molts dèficits de tot tipus, moltes necessitats que cal complir, així com impulsar el teixit productiu i el treball digne del conjunt de la societat", ha assenyalat Junqueras. Per açò, ha remarcat que el seu partit pot "contribuir molt al fet que aquests treballs es facen en les millors condicions".

També ha explicat que malgrat que el seu partit es denomine Esquerra Republicana de Catalunya, és una formació "que té representació en diferents àmbits territorials" i en el "País Valencià és un partit que pren les seues decisions sent conseqüent amb la societat valenciana i és eixa societat a la qual li correspon decidir el seu futur".