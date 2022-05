Jorge Javier Vázquez desvela los kilos que ha perdido, cuánto le queda a 'Sálvame' y su plan B "por si la tele falla"

Desde hace tiempo, Jorge Javier Vázquez luce nueva figura. Una acusada -y controlada- pérdida de peso que ha hecho ver el cambio físico del presentador a lo lago de los últimos años.

"Llevo haciendo la dieta de Pronokal muchos años, aunque para mí no es una dieta, es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir con lo que me dicen. Sus productos me solucionan mucho", señaló recientemente ante las cámaras.

"Me sobraban un montón de kilos, empecé con ellos y me quedé muy bien y, ahora, lo que quiero es afinarme para estar este verano como nunca", reconoció.

Desde que empezó con su particular proceso, contó el presentador, ha adelgazado "20 kilos". "No es moco de pavo y tiene que renunciar a algo", comentó el catalán.

En cuanto a su trabajo en televisión, ante la posibilidad de que alguna vez se acabe, señaló: "En la televisión puede ocurrir en cualquier momento. Estar preparado te da mucha libertad y más a mi edad".

Y, ¿cuál sería su plan B? "Mi plan B sería, para empezar, viajar mucho". De todas formas, dijo, está convencido de que Sálvame seguirá mucho tiempo más en antena. "Hay mucha gente que nos ha enterrado, lo siento por ellos. Creo que nos quedan siete años más, como mínimo".