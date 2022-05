La Generalitat recurrirá la orden del TSJC para aplicar la sentencia del 25% en castellano

El conseller de Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), acaba de comparecer este lunes por la tarde para anunciar que la Generalitat interpondrá un recurso de reposición contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a aplicar, antes de 15 días, el 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas.

El conseller ha calificado de "aberrante" esta interlocutoria "pedagógica y judicialmente", y que esta "se extralimita de las competencias propias de cualquier tribunal" y que, a su juicio, legitima a la entidad demandante, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). "Un tribunal no puede decir cómo hay que aplicar una sentencia", ha recalcado. La petición de la AEB instaba a la ejecución de la sentencia, que fue dictada el 16 de diciembre de 2020 por el TSJC, y sobre la que la letrada de la Administración de Justicia emitió un decreto el pasado 20 de febrero declarándola firme.

"Hay un voto particular de un magistrado al que se le suma el de otro, y que argumentan que la interlocutoria no tiene razón jurídica", ha indicado el titular de Educació, y ha indicado, al revés de lo que asegura la entidad denunciante, "no tenemos suficiente catalán en nuestras aulas, y por eso, desplegaremos un Plan de Uso del Catalán y un Decreto que reforzará la lengua catalana en nuestras aulas y que dará cobertura a los docentes para impulsar proyectos lingüísticos, y a los que asesoraremos y evaluaremos" desde Educació, ha dicho.

Ha mandado, al mismo tiempo, un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad docente (direcciones de centros y maestros) para que sigan trabajando "como hasta ahora" en esta recta final del curso académico y para que no realicen ningún cambio en sus proyectos educativos.

"Daremos toda la cobertura jurídica y legal a los centros para seguir reafirmando el modelo de escuela catalana", ha insistido. Y ha hecho un llamamiento al "máximo consenso político, social y pedagógico en defensa de nuestra lengua y del modelo de escuela catalana".

El Consell Lingüístic Assessor está trabajando, ha asegurado el conseller, en la redacción de "un informe con las bases del futuro decreto de despliegue de la Llei d'Educació de Catalunya" y que se está "avanzando en los trámites" en las próximas semanas.