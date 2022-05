Ateval convoca els seus primers premis per a reconéixer la contribució de les empreses al progrés del sector tèxtil

Els guardons naixen amb motiu del 45 aniversari de la fundació de la patronal valenciana i, amb ells, es premiaran els esforços de les indústries en matèria d'Internacionalització i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). D'altra banda, fora de categoria de concurs, es reconeixerà la trajectòria rellevant d'un empresari del sector.

Ateval va ser fundada el 6 de maig de 1977, sent la primera associació d'Espanya que es va registrar en l'Oficina de Dipòsit d'Estatuts del Ministeri de Treball. Des d'aleshores, treballa per defendre i representar els interessos comuns de les empreses del sector tèxtil valencià, amb 325 empreses associades.

Coincidint amb el seu 45 aniversari, l'entitat ha volgut reconéixer l'esforç de les empreses que han recolzat la seua tasca a favor del progrés del sector tèxtil durant tots aquests anys, amb la convocatòria dels primers PREMIS ATEVAL.

Als guardons es podran presentar aquelles empreses associades que ho desitgen presentant la memòria corresponent que poden trobar al costat de les bases dels premis en la web d'Ateval.

Els premis valoraran la trajectòria de les empreses sobre la base de dos categories: internacionalització i Responsabilitat Social Corporativa. D'altra banda, i fora de les categories oficials, Ateval entregarà un tercer guardó per a reconéixer la trajectòria rellevant d'un empresari del sector tèxtil.

El jurat dels premis estarà compost per membres d'Ateval i personalitats distingides de l'economia i sectors productius de la Comunitat Valenciana.

El termini per a participar està obert des del passat 6 de maig, i les empreses associades a Ateval tenen fins al 30 de maig de 2022 per a presentar les seues candidatures. El premi consistirà en un diploma acreditatiu i un guardó dissenyat per Cesc Biosca. L'acte d'entrega dels premis tindrà lloc el pròxim 8 de juny.