Nuevo capítulo en la guerra entre Marta Carriedo y su ex, Raúl Vidal, por su hijo: "Llevo meses callándome una realidad cruel"

El pasado mes de julio, Marta Carriedo y su por entonces pareja, Raúl Vidal, vivieron un momento de lo más especial en lo que parecía que era la relación de amor perfecta. Se convirtieron en padres de un niño. Sin embargo, pocos meses después anunciaron su ruptura y, con ella, comenzó una guerra en las redes sociales que todavía continúa.

Desde entonces, los cruces de declaraciones a través de Instagram no cesan. Y las últimas han tenido lugar estos días, cuando la influencer se encontraba de viaje sin su hijo, al que echaba mucho de menos, tal y como hizo saber a sus seguidores. "Tengo sentimientos encontrados por lo del peque", decía Carriedo, que confesaba que era un "viaje supercorto y no tenía sentido" que fuese con ella.

El mensaje que transmitió parecía algo normal, pero al llegar a los oídos de su ex, Raúl Vidal, estalló la guerra. Su hijo, en vez de estar con su padre, estaba con otra persona mientras Marta Carriedo se encontraba fuera por viaje.

Como respuesta, Vidal hizo un pequeño comunicado en sus stories en el que denunció públicamente el trato que estaba recibiendo de su ex en lo que se refiere al cuidado de su hijo. Aludiendo a los "sentimientos encontrados" de Marta Carriedo, afirmó que para él es más duro "enterarse por redes sociales que la mamá de tu hijo, quién se ha autoatribuido la guarda y custodia del hijo en común por la imposición y la fuerza, se ha ido de viaje y no sabes con quién está tu hijo".

Durante todo el texto denunció el comportamiento que está sufriendo, y además quiso destacar lo que está viviendo en silencio: "No puedo más. Llevo meses callándome una realidad cruel buscando proteger a nuestro hijo, pero no me quedan más medios a los que recurrir", seguía.

Comunicado de Raúl Vidal. RAUL_VIDAL / INSTAGRAM

Estas palabras, que no han pillado por sorpresa a los seguidores, pues es tan solo un capítulo más entre la expareja, todavía no han tenido respuesta por parte de Marta Carriedo. Por el momento, la influencer continúa haciendo su vida normal.